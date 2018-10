Un surfista muere en una piscina de olas a causa de la 'ameba come cerebros'

Fabrizio Stabile, un surfista de 29 años, ha muerto en Texas tras sufrir una rara dolencia conocida como 'ameba come cerebros'. Ocurrió el pasado 21 de septiembre, días después de que el estadounidense acudiera a las instalaciones de un resort para disfrutar de una jornada de surf y comenzara a sentirse mal.

Stabile fue ingresado en la UCI aquejado de un fuerte dolor de cabeza y fue tratado de una meningitis bacteriana, aunque finalmente se descubrió la presencia de la 'Naegleria Fowleri', una bacteria que es letal en el 98% de los casos y que solo ha afectado a 143 personas en Estados Unidos en los últimos 55 años.

La infección cerebral causada por la bacteria es poco frecuente y la exposición a la ameba tiene lugar al practicar deportes acuáticos, sobre todo en agua dulce, ya que la Naegleria Fowleri se suele encontrar en lagos de agua dulce, ríos y aguas termales. La bacteria entra por la nariz y llega hasta el cerebro, provocando daños muy graves.

Recaudan fondos para que no se vuelva a repetir

Tras la tragedia, los amigos y familiares de Stabile han creado 'The Fabrizio Stabile Foundation', una plataforma para concienciar y educar al mayor número posible de personas sobre esta rara y prevenible infección con la esperanza de que esto no afecte a otra familia. A través del comunicado han contado como ocurrió todo: "Fabrizio estaba cortando el césped en la tarde del domingo 16 de septiembre, de repente experimentó un fuerte dolor de cabeza y fue a acostarse. Cuando su madre fue a verlo al día siguiente, Fabrizio no podía levantarse de la cama y no podía hablar con coherencia".

Sus amigos también mostraron su desolación y cuentan que no arrojaron la toalla en ningún momento. "Tuvimos esperanzas hasta el final, pero desafortunadamente, el viernes 21 de septiembre recibimos la desgarradora noticia de que Fabrizio fue declarado cerebralmente muerto como resultado de esta ameba que se come el cerebro", cuenta el comunicado.