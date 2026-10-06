Susana, madre de Jorge Martín: "Todos hemos sacrificado mucho. Dejamos las vacaciones para pagarle los neumáticos"

Detrás del título mundial de MotoGP conseguido por Jorge Martín se esconde una de las historias de sacrificio familiar más conmovedoras del deporte motor moderno.

El piloto madrileño, apodado "Martinator", no llegó a la élite gracias a un gran respaldo financiero, sino impulsado por la inquebrantable voluntad de una familia trabajadora que apostó todo su capital material y emocional a un sueño que parecía imposible.

Los inicios en el motociclismo de competición son prohibitivos para la clase media. En los campeonatos de promoción, donde los jóvenes talentos deben demostrar su valía, los costes de mantenimiento, desplazamientos y componentes son asfixiantes.

Es en este escenario donde cobra toda su fuerza la declaración más célebre de su madre, Susana Almoguera, concedida al diario El País: "Todos hemos sacrificado mucho por esto. Todo lo que ganábamos se iba a las motos. Nos olvidamos de las vacaciones para poder pagarle los neumáticos".

Esta frase resume a la perfección la realidad cotidiana de los Martín Almoguera; no se trataba de prescindir de lujos, sino de reconfigurar por completo las prioridades de un hogar humilde para que el hijo mayor pudiera tener una oportunidad en la pista.

Jorge Martín, en el box de Aprilia Europa Press

La situación alcanzó su punto más crítico alrededor del año 2012. Con la crisis económica golpeando con fuerza, los padres de Jorge se quedaron en paro justo en el momento en que el salto a categorías superiores exigía sumas inasumibles, que llegaban a rondar los 200.000 euros por temporada.

El propio Jorge Martín recordaría más tarde con tremenda lucidez aquellos instantes de angustia familiar en una entrevista para la revista Semana: "Éramos una familia de clase media, no éramos pobres, pero era insostenible a largo plazo, no teníamos tanto dinero".

En el documental producido por la plataforma DAZN, el piloto profundizó en el dolor que le producía ver sufrir a sus progenitores: "Recuerdo perfectamente cuando mis padres lloraban porque no teníamos dinero para el fin de semana siguiente y no sabíamos si íbamos a poder seguir compitiendo".

A pesar de las lágrimas y la incertidumbre, la pasión nunca decayó. Su padre, Ángel Martín, que había sido piloto amateur, y su madre continuaron buscando alternativas, logrando que el talento puro de Jorge llamara la atención en la Red Bull Rookies Cup, la plataforma que finalmente salvó su carrera deportiva.

Hoy, consagrado en la cima del motociclismo mundial, Jorge Martín no olvida de dónde viene. Cada victoria y cada título van dedicados a quienes lo dejaron todo en el camino.

Tras coronarse campeón del mundo, el piloto madrileño declaró ante los micrófonos de Marca con profunda gratitud: "Mis padres han peleado mucho para que yo pudiese cumplir mi sueño... eso me ha hecho ser más fuerte".

La historia de Jorge Martín es el testimonio vivo de que el éxito no siempre se compra, sino que a veces se forja sacrificando las vacaciones familiares a cambio de un juego de neumáticos.