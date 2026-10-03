Marc Márquez celebra su victoria en la carrera al sprint, en el circuito de Motegi. Efe

Marc Márquez arrasa en la carrera al sprint y Jorge Martín acaba tercero tras ser sancionado en Motegi

Su objetivo en el circuito japonés de Motegi era salida al ataque para reducir su distancia con Jorge Martín en la clasificación general de MotoGP. Así lo ha hecho Marc Márquez, que ha sumado su séptima victoria del año en la carrera al sprint, mientras que el piloto de Aprilia ha terminado tercero tras ser sancionado.

El vigente campeón del mundo de MotoGP, que partía desde la segunda posición, tomó la delantera en la primera curva y superó a Jorge Martín.

Por detrás, su hermano Álex cometió un error al abordar la curva 3 y tocó a Pedro Acosta y a Fabio di Giannantonio, acabando los tres por los suelos antes de completar la primera vuelta. La acción fue sancionada con una doble long lap que tendrá que cumplir este domingo.

Caída múltiple en la salida 🤯



Àlex Márquez, Pedro Acosta y Di Giannantonio se van al suelo ✖️#JapanGP 🇯🇵 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/oHKaDHbFe6 — DAZN España (@DAZN_ES) October 3, 2026

Transcurridas las tres primeras vueltas, Marc Márquez ya contaba con una ventaja de ocho décimas que a Jorge Martín le fue imposible recortar debido a la degradación de su neumático trasero.

Fue tal el destrozo de su goma trasera, que en la última vuelta fue cazado por Enea Bastianini y Diogo Moreira.

Jorge Martín pudo conservar la segunda posición, pero tanto él como el italiano fueron sancionados después de cruzar la línea de meta con la perdida de una posición por pisar la zona verde en la curva 10.

La sanción a Jorge Martín por 'track limits' que le baja a la tercera posición 📸#JapanGP 🇯🇵 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/EqR8yol8xH — DAZN España (@DAZN_ES) October 3, 2026

De esta forma, el brasileño pasó a ocupar la segunda posición; el español, la tercera; y el italiano, la cuarta.

Jorge Martín continúa al frente de la clasificación general, con siete puntos de renta sobre Marc Márquez, después de que el piloto de Ducati le haya recortado cinco.