Alonso López, 24 años: "Tenía una casa en mi pueblo, en vez de jugar al fútbol me ponía con mi padre y cogía la moto"

El motociclismo español vive una época dorada en la categoría intermedia, y uno de sus máximos exponentes es, sin duda, Alonso López.

El piloto madrileño se ha consolidado como uno de los perfiles más espectaculares y competitivos de la parrilla de Moto2, gracias a un talento innato y a un pilotaje agresivo que levanta a los aficionados de sus asientos.

Pero el camino hasta el Campeonato del Mundo no se forjó en grandes academias de alto rendimiento, sino en la más pura afición familiar. Recientemente, en su paso por el podcast Ac2ality, López echó la vista atrás para recordar cómo fueron sus primeros pasos en este exigente deporte.

Lejos de los lujos, su idilio con las dos ruedas comenzó como un juego de niños en su entorno más cercano. "Yo tenía una casa en mi pueblo y en vez de jugar al fútbol me ponía con mi padre y jugaba con la moto. Me ponía un balón y derrapaba junto a la pelota. Me ponía un balón y me decía que me cronometraba a ver cuánto tardaba en dar la vuelta. Y me picaba conmigo mismo", relataba el piloto.

Ese juego de derrapes y cronómetros improvisados pronto se convirtió en algo más serio, impulsado por la figura clave de su progenitor. "Un día mi padre me dijo que si quería correr una carrera y le dije que sí. Con cinco años. Empecé, me gustó", recordó con sencillez el piloto de Los Molinos.

Desde aquel momento, su vida quedó irremediablemente ligada al asfalto y a la gasolina. El camino hacia la élite del motociclismo es uno de los más duros y selectivos del mundo del deporte, y Alonso es plenamente consciente del sacrificio que conlleva.

En el mismo espacio, reflexionó sobre la cruda realidad del nivel actual: "Necesitas que tu padre sea un loco de las motos porque de otra forma, con el nivel que hay, ahora mismo es imposible llegar a la élite si no te has sentado en una moto de los cinco años hacia atrás".

Esa pasión heredada le sirvió para superar los momentos más oscuros de su trayectoria. Tras un inicio prometedor, López se vio de repente sin equipo en Moto3, un revés que habría hundido la carrera de muchos.

Sin embargo, su resiliencia lo llevó a dar un paso atrás en el Campeonato de Europa (CEV), desde donde protagonizó un regreso triunfal al Mundial. Su irrupción a mediados de 2022 en Moto2 fue meteórica, logrando victorias inolvidables y consolidándose como un especialista en las frenadas al límite.

Hoy, Alonso López no solo es una realidad del Mundial de Moto2, sino uno de los nombres que siempre suenan para dar el gran salto a MotoGP.

Aquel niño que prefería derrapar alrededor de un balón en su pueblo ha demostrado que, con la mezcla perfecta de talento, trabajo y un padre "loco por las motos", los sueños pueden hacerse realidad a más de 290 kilómetros por hora.