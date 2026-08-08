Jorge Martín se impone en la carrera al sprint y Marc Márquez se hunde por culpa del neumático en Silverstone

Jorge Martín celebra con los miembros de su equipo la victoria en la carrera al sprint, en Silverstone.

Dice que no sabe por qué es el líder de MotoGP, pero el recital mostrado en Silverstone refuerza su posición al frente de la clasificación general. Jorge Martín ha sumado en el trazado británico su tercera victoria del año en la carrera al sprint sin encontrar oposición.

El piloto de Aprilia, ganador en la prueba corta en Austin y Le Mans, ha completado un sábado perfecto tras lograr una pole de récord e imponerse en la carrera al sprint dominando de principio a fin.

La prueba arrancó con una gran salida de Martinator, con Ai Ogura, que finalizó segundo, pegado a su estela.

QUE SÍ. QUE NUNCA SE HA SENTIDO LÍDER. QUE SÍ. QUE NO SABE CÓMO VA PRIMERO DEL MUNDIAL 👀



¡PERO HOY LO ES MÁS QUE AYER! ⚒️ ¡Victoria al sprint para Jorge Martín! 💥#BritishGP 🇬🇧 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/hqQdrQ4WV7 — DAZN España (@DAZN_ES) August 8, 2026

El español mantuvo a raya al japonés, mientras que Fabio di Giannantonio y Marc Márquez empezaron a perder fuelle incluso antes de llegar al ecuador de la carrera.

Los problemas de tracción del español de Ducati eran tan evidentes que Marco Bezzecchi, que finalizó tercero, y su hermano Álex le superaron con suma facilidad.

A Marc Márquez no le quedó otra que sobrevivir para intentar salvar algún punto. Acabó noveno y pudo rascar un punto por 27 milésimas, las que le separaron a Diogo Moreira de superarle en la línea de meta.

Con su victoria, Jorge Martín amplía su ventaja al frente de la clasificación general a 17 puntos sobre Ai Ogura y 27 sobre Marco Bezzecchi, su compañero de equipo, dejando a Marc Márquez a 29 puntos.