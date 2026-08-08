Jorge Martín ejerce de líder de MotoGP con una pole de récord en Silverstone

Jorge Martín traza un viraje con su Aprilia RS-GP26, en el circuito de Silverstone. Aprilia

Con su futuro ya desvelado tras el anuncio de su fichaje por Yamaha para las dos próximas temporadas y la tranquilidad de irse de vacaciones al frente de la clasificación general de MotoGP, Jorge Martín ha regresado al trabajo ejerciendo de líder en Silverstone.

El piloto español ha logrado una pole de récord en el circuito británico, donde nunca la había conseguido en la categoría reina, para sumar su segunda del año tras la obtenida en Assen tras una sequía de 616 días.

El líder de MotoGP se ha hecho con la pole en su último intento y dejando sin margen de maniobra a sus rivales al marcar un crono de 1:56.160, que le ha servido para arrebatar la primera posición a Raúl Fernández por sólo 21 milésimas.

NO ENTIENDE CÓMO SIGUE LÍDER... ¡PERO ESTE MUNDIAL LO QUIERE IGUAL! 🔥



Pole de Jorge Martín en Silverstone 💥#BritishGP 🇬🇧 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/gjDHvsCfzn — DAZN España (@DAZN_ES) August 8, 2026

“Hemos dado un paso y hacer la pole siempre es impresionante, estoy muy contento. Espero poder gestionar la carrera, será difícil luchar por la victoria pero creo que optar al podio es realista”, aseguró el piloto español, que suma 22 poles en MotoGP y 43 en el campeonato del mundo.

El triplete de Aprilia en la primera línea de la parrilla de salida lo ha completado Ai Ogura.

La segunda fila la abrirá Fabio di Giannantonio, que de nuevo vuelve a evitar el póquer de Aprilia, seguido de Marco Bezzecchi y Marc Márquez.

El español pasó de primero a sexto en cuestión de minutos, ya que no se le dieron bien las cosas en los dos últimos intentos.