Roser, madre de Marc Márquez (33): "No está acabado. La gente se saca cosas de la chistera, pero él hace lo que tiene que hacer"

Las declaraciones de Roser Alentà, madre de Marc y Álex Márquez, tras el GP de España reavivaron el debate en torno al momento deportivo que atraviesa el nueve veces campeón del mundo, ahora de menos a más.

Tras el Gran Premio de España disputado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, la madre de los pilotos catalanes salió al paso de las críticas y defendió con firmeza el rendimiento de Marc en este arranque del Mundial de MotoGP 2026.

En una entrevista concedida al diario As, Roser fue tajante al rechazar las dudas que han surgido sobre la competitividad del piloto de Cervera después de varias carreras marcadas por la irregularidad y algunos errores en pista.

"A ver, que Marc no está acabado. Está ahí. La gente se saca cosas de la chistera, pero él hace lo que tiene que hacer. ¿Pero qué os pensáis? ¿Que los demás no van a fallar?", afirmó, dejando claro que considera exageradas muchas de las críticas dirigidas a su hijo.

Las palabras de Roser llegan en un momento especialmente delicado para Marc Márquez, que continúa buscando estabilidad y resultados sólidos tras un inicio de campeonato exigente.

Marc Márquez, con rostro de concentración en el box de Ducati durante el GP de Brasil. Reuters

Aunque su velocidad sigue siendo competitiva en distintos circuitos, la falta de continuidad le ha impedido acercarse a los primeros puestos de la clasificación general, algo que ha alimentado el debate sobre su capacidad para volver a pelear regularmente por victorias.

La madre de los Márquez también quiso poner en valor el aspecto humano y familiar de un fin de semana marcado por la emotiva victoria de Álex Márquez en Jerez.

Una igualdad manifiesta

Visiblemente satisfecha por el rendimiento de ambos hermanos, destacó especialmente que Marc pudiera completar la carrera sin consecuencias físicas tras varias temporadas condicionadas por las lesiones.

"Estoy contenta por Álex, por su victoria en Jerez, pero por Marc también, porque no se ha hecho daño. Ha hecho lo que tenía que hacer; hay una cosa que se llama la gravedad y ya está. Aquí no podemos suspender eso de la gravedad, ni ellos ni yo", comentó con naturalidad.

Además, reveló cómo vivió desde fuera algunos momentos de la carrera: "Cuando se han pasado, he dicho: 'Ya está, Marc, vete detrás de Álex que tiene mejor ritmo'. No ha podido ser esta vez".

Más allá del resultado en Andalucía, el Mundial de MotoGP mantiene una enorme igualdad en sus primeras citas del calendario.

Tras las cuatro primeras pruebas de la temporada 2026, Marc Márquez ocupa la quinta posición del campeonato con 57 puntos, todavía a una distancia considerable del líder, Marco Bezzecchi, que encabeza la clasificación con 101.

Por su parte, Álex Márquez se sitúa séptimo con 53 puntos, consolidando un inicio de curso competitivo y regular.

La próxima parada del campeonato será el Gran Premio de Francia, que se disputará este fin de semana en el histórico circuito de Le Mans.

El trazado francés aparece como una oportunidad importante para Marc Márquez, especialmente después de su destacada actuación allí la pasada temporada.

También será una nueva ocasión para que los hermanos Márquez continúen acercándose a los puestos de cabeza en un campeonato que todavía promete muchos cambios y alternativas.