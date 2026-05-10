Jorge Martín bate a Marco Bezzecchi y lidera el triplete de Aprilia en Le Mans

Jorge Martín descorcha el champán para celebrar su victoria en el Gran Premio de Francia, en Le Mans, Reuters

Determinación, decisión y concentración es el mantra que ha interiorizado Jorge Martín para enfocar la mente y recuperar la confianza perdida tras un calvario de lesiones encadenadas a lo largo del año pasado que le hicieron pasar la temporada de hospital en hospital.

Después de tocar el cielo en 2024 al proclamarse campeón del mundo de MotoGP, descendió a los infiernos en 2025 para volver a demostrar que es más ‘Martinator’ que nunca.

El español, ganador de la carrera al sprint en Le Mans, ha sellado una remontada colosal hasta batir a Marco Bezzechi y liderar el histórico triplete de Aprilia en el trazado francés. De esta forma, regresa a lo más alto del podio 588 días después de su último triunfo en el Gran Premio de Indonesia en 2024.

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Brutal adelantamiento de Jorge Martín a Bezzecchi para LANZARSE A POR LA VICTORIA 🙌🏻#MotoGP 🏁 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/v6WMSs1kUN — DAZN España (@DAZN_ES) May 10, 2026

Marco Bezzecchi tomó la delantera en la salida, mientras Pecco Bagnaia, autor de la pole, perdió cuatro puestos, formándose un primer grupo de cuatro con Acosta y Quartararo.

El piloto de Ducati se situó segundo en la séptima vuelta, mientras que por detrás Jorge Martín ya había comenzado la remontada.

El español, séptimo en parrilla, empezó a escalar posiciones hasta encontrarse con un combativo Fabio di Giannantonio, al que logró superar en el noveno giro para colocarse cuarto.

La carrera se estabilizó hasta que Pecco Bagnaia se fue al suelo cuando marchaba segundo y Jorge Martín se encontró en posiciones de podio.

Cuando restaban 10 vueltas para el final, el español de Aprilia lanzó su hachazo a Pedro Acosta en la chicane para ponerse segundo y no dejó escarpar la victoria pese a los 1.6 segundos que le separaban de su compañero de equipo.

Jorge Martín se pegó a la estela de Marco Bezzecchi cuando restaban cinco vueltas del final y dos giros después le atacó en la chicane y tomó la delantera mientras su compañero de equipo se quedaba sin opciones de réplica.

Ai Ogura, en su primer podio en MotoGP, completó el histórico triplete de Aprilia en Le Mans.