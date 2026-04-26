La historia se repite un año después en Jerez: Álex Márquez gana la carrera y su hermano Marc se va al suelo al inicio

Álex Márquez traza un viraje durante la carrera de MotoGP del Gran Premio de España, en Jerez. Efe

No ha empezado la temporada como esperaba, después de que el pasado curso se proclamara subcampeón del mundo de MotoGP. El circuito de Jerez Ángel Nieto supuso un punto de inflexión para Álex Márquez el año pasado, donde se estrenó en lo más alto del podio de MotoGP y su hermano Marc se fue al suelo a las primeras de cambio.

Justo un año después y recién estrenada la treintena el pasado jueves, Álex Márquez ha vuelto a encontrar la senda de la victoria en el trazado jerezano, donde se ha repetido el guión del pasado año.

Marc Márquez, autor de la pole y ganador de la carrera al sprint, ha tomado la delantera en la salida, seguido de Marco Bezzecchi y Álex Márquez. El pequeño de los hermanos ha superado al italiano antes de completar la primera vuelta, pero en la segunda ha llegado el drama.

¡AL SUELO MARC MÁRQUEZ! 🤯



Iba segundo detrás de su hermano... ¡Y ACABÓ EN LA GRAVA EN LA SEGUNDA VUELTA! 😯#SpanishGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/E96NZKzj1h — DAZN España (@DAZN_ES) April 26, 2026

El piloto del Gresini Racing, con mejor ritmo que su hermano, le ha superado en la curva 6 y ha tirado para delante. Cinco virajes después, Marc Márquez se ha ido al suelo en la curva 11, una zona rápida de derechas, y ahí se ha acabado la carrera.

El vigente campeón del mundo de MotoGP ya había comentado los días previos que sufría en la zona de las curvas 11 y 12 (dos rápidas a derechas), y quizá exageró más de la cuenta en ese punto para mantenerse a la estela de su hermano.

El accidente se saldó sin consecuencias físicas para Marc Márquez, más allá del revolcón por la grava, sumando así su segundo cero dominical de la temporada.

A partir de ahí, Álex Márquez siguió imponiendo su ritmo sin nadie que amenazara su primer triunfo del año.

El podio lo completaron Marco Bezzecchi, autor de las tres primeras victorias del año, y Fabio di Giannantonio, que superó a en los primeros compases Jorge Martín.