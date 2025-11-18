Maverick Viñales allana el camino al regreso de Jorge Lorenzo a MotoGP: "Tenemos que ultimar los detalles"

Hay un refrán popular que dice que "cuando el río suena, agua lleva". Jorge Lorenzo se ha dejado ver últimamente con asiduidad por el paddock durante algunos Grandes Premios y no lo ha hecho bajo su faceta como comentarista de DAZN, la plataforma que tiene los derechos de MotoGP.

Y es que la presencia del balear este martes en el test de MotoGP en Cheste ha despertado un gran interés y ha reavivado las especulaciones sobre un posible regreso al paddock como coach de Maverick Viñales, el piloto que ocupó su lugar en el box de Yamaha en 2017.

En declaraciones a la web oficial del campeonato, motogp.com -que emite en directo la jornada de pruebas-, el piloto de KTM admitió que mantiene conversaciones con Lorenzo con vistas a una futura colaboración.

Jorge Lorenzo y Maverick Viñales.

"Necesito encontrar lo mejor para mí mismo. Sabemos que Jorge Lorenzo es un especialista en la técnica del pilotaje y yo siempre estoy intentando ver si puedo desarrollar mis habilidades. Estoy hablando con él para ver si podemos colaborar para trabajar en detalles, la técnica y la estructura del fin de semana", señaló el piloto de Roses.

Sin embargo, cuando fue consultado por DAZN, el representante de KTM evitó dar más detalles: "No hay nada que decir sobre eso".

Quien sí ofreció una visión algo más clara fue el propio Lorenzo, que conversó con el equipo de DAZN. Tras su retirada, el tricampeón de MotoGP llegó a ejercer como probador de Yamaha, aunque la irrupción de la pandemia en 2020 impidió que aquel proyecto prosperara.

Ahora, funciones como las de coach, consultor o entrenador parecen encajar mejor en su trayectoria y en sus planes de futuro. "Es una posibilidad, tenemos que ultimar los detalles", admitió el mallorquín.

El papel de Lorenzo

Sin embargo, la labor de Lorenzo no se tratará solo de ser un asistente en pista, como hay algunos en el 'paddock', que van a las curvas o distintos puntos del trazado y luego trasladan lo que ven de ese participante, y de otros, a su competidor.

En el caso del tricampeón del mundo de MotoGP se ocupará de más cosas, pues reside en Dubái, por lo que viajará a varios grandes premios, pero no está previsto que sean todos. Eso sí, el contacto será permanente.

El objetivo, lógicamente, es incrementar, todavía más, el rendimiento del de Roses con su KTM del Tech3. 'Mack' se acopló muy bien a la máquina austriaca y ha contribuido a que vaya más 'suave'. Luego, sufrió una lesión en su hombro izquierdo y se ha perdido ocho de las 22 citas. Tiene 30 años y cumplirá 31 en enero.