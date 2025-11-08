Ángel Charte, director médico de MotoGP, sobre Márquez: "Su brazo está muy machacado. Tenía un tornillo doblado"

Las revelaciones del doctor Ángel Charte, director médico del Mundial de MotoGP, han encendido todas las alarmas sobre el estado del brazo derecho de Marc Márquez.

El médico confirmó que durante la intervención quirúrgica realizada al piloto español tras su accidente en Indonesia se descubrió un tornillo completamente doblado en el húmero, un hallazgo que ilustra el nivel de deterioro que acumula esa extremidad tras años de múltiples lesiones.

El campeón del mundo, que apenas una semana antes había conquistado su noveno título mundial en Japón, fue arrollado por Marco Bezzecchi en la salida del Gran Premio de Indonesia el pasado 4 de octubre.

El impacto le provocó una fractura de coracoides en la escápula y daños en los ligamentos acromioclaviculares del hombro derecho, obligándole a pasar por el quirófano en la Clínica Ruber Internacional de Madrid.

En declaraciones a Sky Sports Italia, Charte no ocultó su preocupación: "Ese brazo es un brazo muy machacado con cuatro intervenciones y es perfecto que descanse", afirmó el médico, quien calificó la lesión como "grave" no tanto por la naturaleza de la fractura en sí, sino por el historial previo de esa extremidad.

El brazo derecho de Márquez lleva acumulando percances desde la devastadora fractura de húmero sufrida en Jerez durante el GP de España de 2020, que le obligó a someterse a cuatro operaciones en apenas dos años.

Durante la más reciente intervención, realizada el 12 de octubre por los doctores Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, los cirujanos encontraron el tornillo doblado.

Charte explicó que "seguramente era ya antiguo en ese aspecto" y que aprovecharon para "colocar uno nuevo", aunque reconoció que no puede confirmar si el tornillo se dobló a causa del accidente más reciente: "No lo puedo asegurar, creo que nadie lo puede asegurar". Lo importante, subrayó, es que "en ningún caso se ha visto afectada la lesión anterior" del húmero.

El calvario de Márquez

La primera operación del calvario de Márquez data del 21 de julio de 2020, cuando le colocaron una placa de titanio con 12 tornillos para fijar la fractura. Apenas 13 días después tuvo que volver al quirófano porque la placa se rompió.

En diciembre de ese mismo año fue intervenido por tercera vez debido a una pseudoartrosis, y en junio de 2022 se sometió a una cuarta cirugía en la Clínica Mayo de Rochester para realizar una osteotomía humeral rotacional. Con esta última operación en la escápula, Márquez acumula ya siete intervenciones quirúrgicas en su magullado brazo derecho en el último lustro.

El doctor Charte respaldó firmemente la decisión del piloto de no participar en las carreras finales del campeonato: "La determinación que ha tomado en no ir a Valencia me parece acertadísima. Es un riesgo absurdo. Tiene que recuperarse", declaró.

El médico fue contundente sobre los peligros de una vuelta prematura: "Volver antes hubiera sido jugársela para nada y eso no merece la pena. Se hubiera jugado su carrera de volver antes de tiempo".

Márquez no volverá a pilotar una moto de MotoGP hasta febrero de 2026, cuando arranque la pretemporada en Sepang.

A pesar de la gravedad de la situación, Charte destacó el buen estado anímico del campeón: "Está fenomenal, porque tiene los deberes hechos" y "se ha ganado a pulso este descanso" tras lograr su séptimo título en la categoría reina después de seis años de travesía por el desierto.