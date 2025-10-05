Aldeguer consigue su primera victoria en MotoGP al ganarle la batalla a Acosta en Indonesia con Marc Márquez lesionado

Fermín Aldeguer ha conseguido su primera victoria en MotoGP tras dominar con autoridad el Gran Premio de Indonesia, disputado en el circuito de Mandalika.

Con este triunfo, Aldeguer se convierte en el segundo ganador más joven de la historia de la categoría reina, con 20 años y 183 días, solo superado por Marc Márquez, que logró su primera victoria en 2013 en el Gran Premio de Austin con 20 años y 63 días.

El propio Márquez, actual campeón mundial, no pudo terminar la carrera tras verse involucrado en un incidente durante la primera vuelta. El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que había salido mal y trataba de recuperar posiciones, perdió el control en la curva siete y terminó embistiendo al español.

FERMÍN ALDEGUER HA LLEGADO PARA QUEDARSE ✨



El golpe dejó a Márquez con visibles molestias en el hombro derecho, sin poder mover el brazo. Las primeras pruebas realizadas en el circuito mostraron una posible fractura leve, lo que obligará a realizar estudios más detallados (escáner y TAC) una vez regrese a Madrid para determinar el alcance de la lesión.

Mientras tanto, en pista el español Pedro Acosta (KTM RC 16) tomó la delantera, seguido por Luca Marini (Honda RC 213 V) y por el propio Aldeguer, que el día anterior había sido segundo en la carrera sprint.

La carrera no estuvo exenta de incidentes: poco después, Joan Mir (Honda RC 213 V) también se fue al suelo, aunque sin consecuencias físicas. Acosta se mantuvo firme al frente, con Aldeguer pegado a él, mientras Marini, Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), Alex Rins y Fabio Quartararo completaban el grupo perseguidor.

Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) rodaba séptimo en las primeras vueltas, y el italiano Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), vigente bicampeón del mundo, se encontraba último, en la decimosexta posición, hasta que perdió el control en la curva 17 y abandonó tras una caída.

Una batalla regional

En la parte delantera, Aldeguer adelantó a Acosta y comenzó a imponer un ritmo muy superior, ampliando su ventaja a más de un segundo en apenas dos vueltas. Mientras sus perseguidores luchaban entre sí, el murciano incrementó su distancia hasta superar los cinco segundos en la vuelta 15.

A medida que avanzaba la carrera, Aldeguer consolidó su ventaja y encaminó una victoria histórica como debutante, la primera de un “rookie” desde la de Jorge Martín en 2021 (GP de Estiria). Detrás, Alex Márquez y Alex Rins pelearon por el tercer puesto, mientras Pedro Acosta se mantenía segundo hasta las vueltas finales.

En la vuelta 23, Alex Márquez superó a Acosta para colocarse segundo, aunque el murciano no se rindió y recuperó la posición a tres vueltas del final, asegurándose el segundo escalón del podio.

Finalmente, Fermín Aldeguer cruzó la meta con casi siete segundos de ventaja, coronándose como nuevo ganador en MotoGP. Pedro Acosta y Alex Márquez completaron el podio, mientras que las diez primeras posiciones las cerraron Brad Binder, Luca Marini, Raúl Fernández, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio y Alex Rins.