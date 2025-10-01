El desprecio de Rossi a Márquez tras ganar el Mundial: "Tuve grandes rivales en mi carrera como Stoner, Lorenzo..."

Marc Márquez ha sido el gran protagonista en el mundo del motor en los últimos días. El piloto español se proclamó campeón del mundo de MotoGP y recibió infinidad de halagos por cumplir con su redención tras cinco años de sequía.

Un título, su noveno como piloto, que le sirvió para igualar a una leyenda del motociclismo como Valentino Rossi. Un corredor contra el que compitió y al que fue capaz de superar y ganarle algún campeonato mundial.

Precisamente, 'Il Doctore' apareció en público este martes en la presentación de la nueva livery que llevará su equipo, el CR46, en el Gran Premio de Indonesia que se celebra este próximo fin de semana y en el que Márquez correrá sin presión.

Rossi, eso sí, no habló en ningún momento de Márquez ni se molestó siquiera en felicitarle y no le incluyó cuando le preguntaron sobre quienes fueron los mayores rivales durante su carrera.

"Tuve muchos grandes rivales en mi carrera, y creo que está entre Stoner, Lorenzo, Biaggi y Pedrosa", comenzó diciendo. "Es difícil decir quién fue el más grande. Quizás Lorenzo porque estábamos en el mismo equipo y fuimos compañeros de equipo durante mucho tiempo. Así que no fue solo una rivalidad, fue como una historia de amor", afirmó.

Conquistar nuevos territorios

Marc Márquez hace caso omiso. Está centrado en lo suyo y todavía tiene motivaciones de cara a las últimas cinco citas del Mundial. Correrá como campeón, pero afrontará con muchas ganas el Gran Premio de Indonesia de este fin de semana.

Y es que nunca ha logrado el triunfo en el Circuito de Mandalika. Ha corrido ahí tres veces y en ninguna de ellas pudo subirse a ninguno de los cajones del podio.

En 2022 salió en la 14ª posición tras las caídas en la Q2 y no pudo competir en la carrera tras irse al suelo durante el Warm Up. En 2023 sí corrió, pero no logró estar entre los tres primeros tras una carrera sin mucho movimiento.

El año pasado terminó tercero en la sprint race tras remontar desde la 12ª posición de salida por caídas en la clasificación. Sin embargo, no pudo acabar el domingo fruto de una avería y rotura de motor de su Ducati.