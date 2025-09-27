Pecco Bagnaia resurge ganando la carrera al sprint y Marc Márquez ya roza el título de MotoGP en Motegi

Después de una temporada en la que se esperaba mucho más de él, que estuviera luchando en cada carrera con su compañero de equipo, Pecco Bagnaia ha resurgido cuando Marc Márquez está a punto de ganar su noveno título de campeón del mundo. El italiano ha ganado la carrera al sprint en Motegi, su primer triunfo del año en el formato corto de los sábados, mientras que el español ha finalizado segundo y puede ceder este domingo un máximo de seis puntos con su hermano Álex Márquez para proclamarse campeón del mundo de MotoGP.

Pecco Bagnaia comienza a ver la luz justo después del test de Misano, donde Ducati incorporó algunos elementos de la moto de 2024, y ha recuperado la confianza para sacar su mejor versión y llevarse una victoria sanadora tras lograr la pole.

La carrera al carrera al sprint comenzó con drama para Aprilia. Jorge Martín trató de remontar a la desesperada, se metió por dentro en la frenada de la curva 1, su RS-GP se descontroló y le descabalgó. El vigente campeón de MotoGP acabó impactando de lleno con la moto de su compañero Marco Bezzecchi. Los dos pilotos oficiales de la fábrica de Noale se quedaron fuera de carrera, pero el español fue el que salió peor parado porque sufre una fractura con desplazamiento de su clavícula derecha.

Tras ese accidente la carrera al sprint no tuvo mucha historia porque Pecco Bagnaia no dio opciones a nadie. Se escapó desde la primera vuelta por delante de Joan Mir, mientras que Pedro Acosta pilló desprevenido a Marc Márquez para robarle la tercera plaza y después al piloto de Honda.

Al líder de MotoGP, que ha reconocido que le empieza a pesar la presión, le costó superar a Joan Mir y lo logró cuando restaban cinco para el final. Después hizo lo mismo con Pedro Acosta en un abrir y cerrar de ojos para asegurarse la segunda plaza y casi el título de MotoGP.