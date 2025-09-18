Álex Márquez, desvela cómo le afectó la batalla entre Marc y Rossi: "Pagué los platos, tenía un contrato firmado y se rompió"

En una reciente entrevista en el programa de YouTube El Cafelito, conducido por Josep Pedrerol, Álex Márquez ofreció nuevos detalles sobre cómo el enfrentamiento histórico entre Marc Márquez y Valentino Rossi influyó directamente en su carrera.

En concreto, el piloto relató la oportunidad perdida de fichar con Yamaha que, según él, se frustró por razones ajenas a su rendimiento como piloto.

Álex explicó que, cuando todavía competía en Moto2, tuvo cerrada una oferta con el equipo satélite de Yamaha.

De hecho, firmó un contrato con ese equipo, pues él hizo lo que debía con la parte contratante. Pero el problema surgió después: la marca madre, Yamaha, tenía que dar el "OK final", y ese consentimiento nunca llegó.

Según Álex, el contrato duró cinco días hasta que la marca japonesa bloqueó la operación. No hubo explicación formal directa desde Yamaha hacia Álex, solo el mensaje de que su firma no podría pasar porque la marca no lo aprobaba.

El equipo satélite estaba de acuerdo, Álex ya había firmado, pero Yamaha impidió que el contrato prosperase.

Cuando Josep Pedrerol le preguntó si el conflicto histórico entre Marc Márquez y Valentino Rossi pudo haber sido determinante para que Yamaha no le aprobara el contrato, Álex Márquez respondió sin vacilar: "Sí, fue eso".

Reveló que no se lo dijeron de manera explícita, pero que lo intuyó y lo supo por indirectas: "Yo pagué los platos. Yo pagué esos platos, yo no tenía ninguna culpa".

Esa expresión resume que él se vio perjudicado por algo en lo que no tenía responsabilidad directa, pero cuyos efectos le alcanzaron.

Álex también matizó que no le gusta la palabra "veto", aunque reconoce que lo que ocurrió tiene muchas características de lo que popularmente se entiende por uno: firma de contrato, interés explícito, y luego una negativa proveniente de una instancia superior (Yamaha).

Dijo que con el paso del tiempo estas tensiones se van relajando, que lo personal pesa menos, pero que en aquel momento sí influyó: decisiones tomadas en Yamaha fueron condicionadas por lo que se había vivido con Rossi años antes.

Una rivalidad histórica

Para entender mejor la situación, hay que recordar que la tensión entre Marc Márquez y Valentino Rossi se remonta a 2015, cuando Rossi acusó a Márquez de favorecer a Jorge Lorenzo para arrebatarle el título, lo que generó acusaciones cruzadas y episodios polémicos como los adelantamientos "contenciosos" o maniobras agresivas.

Ese enfrentamiento escaló y dejó huella, no solo en las carreras, sino en la relación entre pilotos, equipos y marcas.

Ese trasfondo, según Álex Márquez, fue decisivo para que Yamaha -cuando valoraba fichajes para sus equipos satélites- tuviera reservas sobre incorporar a alguien de la familia Márquez, pese a méritos deportivos claros.