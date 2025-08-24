La victoria de infarto del español Máximo Quiles en Moto3: se toca en plena recta y gana por solo 18 milésimas

0,018 segundos. Una diferencia ínfima que marcó la victoria de este domingo del español Máximo Quiles en la categoría de Moto3. El murciano se llevó el triunfo en Hungría tras protagonizar un tensísimo duelo con Valentín Perrone en la última vuelta.

Todo estalló a partir de la curva 5. Quiles superó a Perrone, pero el italiano no se iba a rendir y le devolvería el adelantamiento en la última curva. Lo que dio alas a Máximo fue que el de KTM se fue ligeramente largo, y atacó con todo.

Quiles se lanzó a por Perrone en los últimos metros, llegándose a tocar ambos en plena recta. Finalmente, la foto finish marcó que el '28' cruzó la meta por delante, sumando así su segunda victoria mundialista.

An absolute grandstand finish with Quiles winning by 0.018s 🏆⚔️#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/SSW92PWBdR — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 24, 2025

Cuatro españoles estuvieron peleando por la victoria. Además de Quiles, David Muñoz entró tercero y sumo su quinto podido consecutivo. Las siguientes dos plazas acabaron siendo para los dos primeros clasificados del Mundial, Ángel Piqueras y José Antonio Rueda.

Con la victoria en el circuito de Balaton Park, Quiles logra desempatar con David Muñoz y Álvaro Carpe para asaltar el tercer puesto de la clasificación general. El murciano suma 164 puntos por detrás de Rueda (1º, 250 puntos) y Piqueras (2º, 181), cuya diferencia se ha visto reducida este fin de semana.

Con solo 17 años y una temporada de rookie espectacular, Quiles se perfila como uno de los principales candidatos al título mundial en los próximos años. Su combinación de talento natural, mentalidad ganadora y el respaldo de Marc Márquez —forma parte de su agencia, Vertical Management— lo convierten en una de las figuras más prometedoras del motociclismo mundial actual.

El apoyo de estructuras exitosas como el CFMoto Aspar Team, vigente campeón de equipos en Moto3, junto a la experiencia de su compañero Dennis Foggia, proporcionan el entorno ideal para que Quiles continue su ascenso meteórico hacia la élite del motociclismo mundial.