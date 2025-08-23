Grave susto en la Q2 del Gran Premio de Hungría de MotoGP: la moto de Acosta sale volando y casi alcanza a un cámara

Pedro Acosta está siendo uno de los nombres propios del Gran Premio de Hungría de MotoGP. Tras ser el más rápido en los libres del viernes, el joven piloto ha protagonizado la escena del fin de semana este sábado.

La escena pudo acabar en tragedia, pero finalmente, todo quedó en un susto. El piloto se fue al suelo y su moto salió despedida a gran velocidad. Rebotó con tanta fuerza que incluso superó la valla de seguridad e impactó contra una de las cámaras.

En la imagen, se puede ver cómo la KTM golpea contra la cámara, obligando al operario que en ese momento estaba grabando a esquivar la moto. El trabajador salió ileso, pero se jugó la vida, literalmente.

Our cameraman, Joao, avoiding @37_pedroacosta's bike impact is probably the most shocking video you'll see today! 😮



El piloto español perdió el control de su RC16 en la curva 8, una de las zonas más rápidas del trazado, durante la sesión de clasificación del sábado. Acosta se fue al suelo al perder el neumático delantero, y mientras él se deslizaba por la grava, su moto inició una trayectoria impredecible.

Según iba rebotando contra el suelo, la moto adquirió más velocidad y altura hasta convertirse en una amenaza.

Acosta también acabó en el suelo en la carrera al sprint, y deberá contentarse con el séptimo puesto logrado para la carrera del domingo.

Marc Márquez fue el gran dominador de la sesión, con victoria en la carrera al sprint y pole para la carrera de este domingo durante la prueba de clasificación.