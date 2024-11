Las cuentas de Jorge Martín para ser campeón de MotoGP en la carrera de este domingo del GP Solidario de Barcelona

Todo se decidirá en la última carrera. El Mundial de MotoGP busca campeón y lo tendrá este domingo, en la prueba final de la temporada en el GP Solidario de Barcelona, que se celebra en el circuito de Montmeló. Jorge Martín, que fue tercero en el Sprint del sábado, llega con una sólida ventaja sobre Pecco Bagnaia, que ganó una vida extra con su triunfo en la carrera corta.

La diferencia de puntos entre Martín y Bagnaia es de 19 puntos para este domingo. Llegó el español a Barcelona con 24 de ventaja y se dejó cinco en el camino en el Sprint. El italiano tuvo como aliado a su compañero en Ducati, Enea Bastianini, quien en la última vuelta del sábado superó a 'Martinator' para rascarle dos puntos más y dar un poco más de oxígeno a Pecco.

No será fácil para Bagnaia lo de la carrera de este domingo. Sólo un desastre en forma de caída o avería parece que pondría en apuros el título de Jorge Martín, y eso si Pecco —que saldrá desde la pole— cumple con su guion y se lleva la victoria. Muy difícil para el italiano y todo de cara para que el madrileño sea el quinto español en conquistar la categoría reina del Mundial de motociclismo tras Crivillé, Lorenzo, Marc Márquez y Joan Mir.

Después de aplazarse el alirón, lo de este domingo será un todo o nada para Martín y Bagnaia. En juego habrá un total de 25 puntos, por lo que el margen del italiano para salir campeón de Barcelona es mínimo. Para empezar, pocos resultados hay que le valgan a Pecco que no sea ganar la carrera y esperar una debacle de su oponente.

Jorge Martín sabe cuál es el papel mínimo —en caso de victoria de Bagnaia— que debe cumplir: sumar siete puntos, es decir, quedar en novena posición o superior. Si Pecco no gana, pero es segundo, Martín sería campeón si queda en 14º lugar o mejor. Todo lo que no sea quedar entre las dos primeras posiciones no valdrá para Bagnaia, quedando campeón 'Martinator' en ese supuesto hasta sin puntuar en la carrera.

Jorge Martín podía ser campeón el sábado

Para Martín estaba tan de cara la situación que, incluso, podía ser campeón antes de la carrera del domingo. Dependía de lo que ocurriera en la Sprint de este sábado. Las cuentas eran claras para el español: ganando la carrera corta o sacando dos puntos a Bagnaia era campeón.

Las combinaciones eran estas: si Martín gana al sprint; si Martín es segundo y Bagnaia, tercero o peor; si Martín es tercero y Bagnaia, quinto o peor; si Martín es cuarto y Bagnaia, sexto o peor; si Martín es quinto y Bagnaia, séptimo o peor; si Martín es sexto y Bagnaia, octavo o peor; si Martín es séptimo y Bagnaia, noveno o peor; o si Martín es octavo y Bagnaia no puntúa. Pero Pecco ganó y Martín, que no arriesgó, fue tercero. Todo se decidirá, por tanto, este domingo.