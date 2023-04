Marc Márquez recibe la suspensión cautelar a su sanción en MotoGP

El Tribunal de Apelación de MotoGP ha decidido otorgar a Marc Márquez la suspensión cautelar de la sanción que le impusieron por el accidente ocasionado durante el GP de Portugal. Precisamente, en aquel incidente el piloto de Repsol Honda cayó lesionado y se perdió la segunda carrera del Mundial en Argentina, así como se ha anunciado recientemente que tampoco competirá en el GP de las Américas.

"Tras la apelación del piloto y del HRC – Repsol Honda Team contra la Aplicación de la Sanción, los Comisarios de Apelación de la FIM decidieron remitir el caso al Tribunal de Apelación de MotoGP el 29 de marzo de 2023", se ha señalado desde el organismo del motociclismo.

"Como resultado, el Tribunal de Apelación de MotoGP se pronunció sobre la solicitud de suspensión de la ejecución de la Solicitud de Sanción presentada por los recurrentes. El 12 de abril de 2023 se dictó una resolución por la que se concedía la suspensión de la ejecución de la Solicitud de Sanción, que fue notificada el mismo día a los recurrentes. La decisión final sobre el recurso se emitirá a su debido tiempo", han sentenciado desde la FIM.

Al no poder correr en Austin, todavía no se sabe si Marc Márquez deberá cumplir su sanción o no en su reaparición en el Mundial de MotoGP. Después de Estados Unidos los motores rugirán en España en el mítico escenario de Jerez. Y todo por la doble penalización de longlap que le impuso la FIM por lo sucedido en Portimao.

Al saberse que tenía que pasar por quirófano por su lesión, la organización señaló lo siguiente: "Teniendo en cuenta la lesión y la no participación del piloto de MotoGP Marc Márquez en el GP de Argentina, la doble penalización de longlap se cumplirá en la próxima carrera de MotoGP en la que podrá participar".

Ahora, con la cautelar, todo queda a la espera de la resolución final. Si esta no llega antes del GP de España, Marc Márquez correrá en igualdad de condiciones que el resto de pilotos en Jerez. Si la resolución llega a su favor, ocurrirá lo mismo. Mientras que si el fallo es en contra, deberá realizar la doble penalización de longlap.

