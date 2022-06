Honda confirma que esperan el regreso de Marc Márquez antes de acabar la temporada

Dos semanas después de su compleja operación en el húmero de su brazo derecho en la Clínica Mayo de Rochester (Minnesota), Marc Márquez ya ha recibido el permiso de los doctores para comenzar ejercitarse de forma suave. Paseos por la casa de Campo de Madrid acompañado por sus dos teckels Stich y Shira, baños en la piscina de su casa madrileña y los cuidados de Roser Alentá, su madre, hacen que la recuperación vaya avanzando de forma favorable.

“Está muy contento, la verdad es que se encuentra bien. Poco a poco ha empezado a mover la mano y a estar activo, no está en el sofá”, aseguró Alberto Puig, team manager del equipo Repsol Honda, a los micrófonos de Dazn en el circuito alemán de Sachsenring, quien aseguró que en los próximos días el piloto español se someterá a un primer chequeo con el médico y el resto de doctores: “Desde que llegó de Estados Unidos ha entrado en una dinámica de encontrarse bien. Está muy optimista y positivo. Se encuentra bien y, normalmente, uno ya sabe cómo está. Si no notas nada y pasan los días sin dolor, eso es muy positivo".

Sin fecha para su regreso a la competición, Puig confirmó que esperan a Marc Márquez para el final de la temporada. "Será muy importante que pueda volver y probar la moto para final de temporada. Tenemos entrenos y pruebas que son muy importantes de cara al desarrollo de la moto del próximo año", afirmó.

"El plazo en una operación se fija cuando haya consolidación del hueso. Todo el mundo sabe lo que tarda en consolidarse. Lo importante es que no haya complicaciones, pero está saliendo todo muy bien. No sé cuándo podrá volver. El médico ya dijo que cuando el hueso esté consolidado y el TAC diga que no hay inconveniente, podrá volver", concluyó Puig, cuyo equipo tiene programado un test en Misano los próximos días 6 y 7 de septiembre.

