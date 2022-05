Segunda pole consecutiva de récord de Bagnaia y Márquez no encuentra rueda en Le Mans

Noticias relacionadas Pole de récord de Bagnaia en Jerez y Quartararo es el único que le planta cara

Pecco Bagnaia está de vuelta y convencido de que podrá pelear por el título de campeón del mundo de MotoGP. La pole y la victoria cosechadas en el circuito de Jerez-Ángel Nieto han insuflado de fuerza al italiano, que en Le Mans ha conseguido su segunda pole consecutiva batiendo, al igual que en Jerez, el récord del circuito. Bagnaia no ha encontrado rival e incluso se ha permitido el lujo de dar rueda a Jack Miller, su compañero de equipo, que este domingo partirá segundo. Aleix Espargaró ha completado la primera línea de la parrilla de salida, pese a sufrir una caída en la última sesión libre que no ha conseguido mermar su confianza porque al piloto de Aprilia le sobra después de sumar esta temporada una victoria, tres podios y una pole.

Al que le falta confianza y una moto competitiva es a Marc Márquez. El español ha logrado evitar la repesca gracias a la rueda de Fabio Quartararo, que el francés le ha decido gentilmente. En la clasificación no ha conseguido encontrar una rueda buena y ha terminado décimo. No le vendrá mal que este domingo se cumplan las previsiones meteorológicas y la lluvia haga acto de presencia porque en seco las cosas no pintan bien. “Por mucho que quiera me he dado cuenta de que no estoy para luchar por el título de MotoGP”, ha admitido Márquez, que sufrió una caída en el último entrenamiento libre.

Pura DEPORTIVIDAD 🤝@marcmarquez93 esperó a @FabioQ20 para cogerle rueda y, al terminar el entrenamiento, le da las gracias por el favor 🙌 ¡RESPETO absoluto!#FrenchGP 🇫🇷 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/pGUXZqfX42 — DAZN España (@DAZN_ES) May 14, 2022

Fabio Quartararo, líder de MotoGP y héroe local, tomará la salida desde la cuarta posición. Una pequeña decepción para el francés, que espera luchar por su primera victoria en Le Mans, su carrera local, donde la pasada temporada consiguió la pole pero la lluvia arruinó sus aspiraciones.

