Miguel Oliveira, piloto portugués de MotoGP, se casa con su hermanastra

El piloto portugués del equipo KTM Miguel Oliveira ha dejado una de las noticias del año en MotoGP. El corredor ha decidido formalizar su relación con su pareja y unirse a ella en matrimonio. Hasta ahí, todo puede parecer normal, sin embargo, lo extraño de la historia es la relación que une a ambos más a allá de su noviazgo. Su pareja es su hermanastra.

Miguel Oliveira ha conseguido hacerse un nombre en el mundo del motociclismo, sobre todo en MotoGP, donde el pasado fin de semana consiguió la primera victoria de su carrera en la máxima cilindrada tras cruzar en primera posición la línea de meta en el Gran Premio celebrado en el circuito de Estiria.

Sin embargo, sus planes de vida van más allá incluso de su participación en el campeonato más exigente del mundo del motociclismo, ya que el piloto estaría pensando en casarse con su pareja Andreia Pimenta, su hermanastra. La novia de Miguel Oliveira es la hija del segundo matrimonio de su padre, después de haberse separado de la madre del piloto en el año 2003.

Miguel Oliveira celebra su primera victoria en MotoGP, en el Red Bull Ring de Spielberg. Reuters

Por ello, el corredor del equipo KTM conoce a Andreia desde que tenían 13 años, teniendo una relación muy intensa y cercana desde entonces. La vida les juntó sin tener una relación real y ambos se enamoraron, dando comienzo a una complicada, pero bonita historia de amor. Desde entonces han querido mantener su relación con cierto secretismo debido al lazo fraternal que les une.

Miguel Oliveira está en auge tras su victoria en el Gran Premio de Estiria y se está convirtiendo en un piloto cada vez más reconocido en la parrilla y en toda una personalidad en su país. Por su parte, Andreia ejerce como dentista. La intención de Oliveira siempre ha sido pasar por el altar, y tras declararse hace un tiempo parece que finalmente lo va a conseguir.

Así ha dado a conocer la noticia

El propio piloto ha sido quien ha compartido la noticia a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje: "Hola amigos. Quiero compartir con ustedes que hoy me arrodillé en una curva importante de mi vida y sin raspador! Ella dijo que SI". Así informaba a todos sus fans del nuevo cambio que tendrá su vida.

Miguel Oliveira y Andreia Pimenta Instagram (andreiaspp)

A pesar de llevar su noviazgo con mucha discreción durante los últimos 11 años, el portugués no ha podido ni querido callarse esta gran noticia, por lo que ha dado también más detalles de como ha sido su relación con Andreia a la que conoce desde hace muchos años por un motivo tan insólito como el lazo que les une.

Aunque a muchos pueda parecerle una historia extraña y rocambolesca, lo cierto es que habitual no es, la persona que les unió les ha dado su bendición, afirmando sobre el piloto que está encantado con su decisión. No es otro que su padre, el padre de Miguel, quien ha bendecido el enlace con el siguiente mensaje: "Me alegro de que mi hijo se case con la mujer de su vida". De esta forma, no hay obstáculos para el amor entre Miguel y Andreia.

