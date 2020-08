Marc Márquez señala a los doctores: "Hice lo que ellos me recomendaron"

Marc Márquez sigue con la recuperación de su lesión después de descartar su candidatura al Mundial de este año, ya que se perderá los próximos meses de competición. El piloto, en una entrevista en la web oficial de MotoGP, asegura que está siendo el año "más difícil" por todo lo que está pasando y ha vuelto a reconocer que en todo momento se sometió al protocolo que los doctores diseñaron para él, responsabilizándoles de la recaída.

"En la primera ocasión seguí lo que los doctores me dijeron y me dieron confianza de que podía pilotar la moto, hacer algo de gimnasia porque dijeron que la placa era suficientemente fuerte, y yo hice lo que me recomendaron. Ahora haré lo mismo: seguiré sus recomendaciones. Dicen que ahora es mucho mejor estar tranquilo, pasar estos meses, que se arregle bien. Es el brazo derecho, ya en invierno sufrí mucho por la operación en el hombro. Ahora es momento de que todas las cosas se pongan en su sitio y vuelva al cien por cien", explica el campeón del mundo.

En cualquier caso, no es la lesión más difícil que ha tenido en su carrera. "Todas las lesiones son las más difíciles, los momentos más difíciles. Especialmente la última es la más difícil. Es algo en lo que todos los seres humanos tienen el mismo defecto: se olvidan de las otras. Sinceramente, la de 2011 y 2012, la de la visión, fue más difícil porque entonces estaba en casa, pero no sabía si podría volver a pilotar una moto. Ahora es un hueso, por supuesto, es importante, pero parece que todo va por el camino correcto, parece que podré volver a pilotar la moto", reconoce Márquez.

Marc Márquez ejercita su brazo derecho en el gimnasio instalado en su casa de Cervera. Twitter

Eso sí, para el de Cervera está siendo complicado seguir todo el Mundial desde casa. "Desde un punto de vista emocional, es duro. Es duro ver MotoGP desde el sofá, me gustaría estar allí, pero en la carrera de un atleta, de un deportista, de un piloto de MotoGP, corre muchos riesgos y es normal. Es mi octava temporada en MotoGP. Siempre he estado en pista y siempre he cogido muchos riesgos para lograr mis objetivos, mis Mundiales. Por desgracia, esta extraña temporada, ha sido la más difícil para mí, hasta el momento por la lesión", sentencia el piloto de Honda.

Su apuesta

Márquez hace su apuesta personal para el Mundial de este año. "Si tuviera que apostar por alguien, sería entre Dovi y Fabio. Fabio tiene la velocidad y Dovi, la experiencia. Si Dovi gana el Mundial, todos estarán contentos, yo creo. Porque lo merece. Acabó segundo las tres últimas temporadas y lo merece. Pero Fabio es un joven talento, ya mostró en 2019 que es muy rápido. Apostaría por estos dos, pero no puedes olvidar a Viñales. Está ahí, pero no puede perder muchas carreras si quiere ser campeón", expuso el vigente campeón del mundo.

Aunque está siendo duro, el catalán reconoce que es un Mundial muy entretenido. "Es divertido verlo porque nunca sabes quién ganará la carrera. Para ganar el Mundial, nadie hasta el momento tiene un extra. Tengo mucho contacto y hablo mucho con Honda para seguir trabajando para el año que viene. Nakagami está yendo rápido, mi hermano está sufriendo un poco más, siempre hablo con él y él sabe que tiene que dar un paso adelante ahora", reconoce Márquez.

