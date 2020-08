El alumno más aventajado de Kimi Raikkonen: deja conducir solo a su hijo de cinco años

Kimi Raikkonen es uno de los pilotos más llamativos de la Fórmula 1. Incluso, se podría decir que es uno de los pilotos más llamativos y excéntricos de todo el automovilismo. Uno de los pocos que ha admitido que sale y bebe porque así conduce mejor, se siente más relajado. Y que ahora ha reconocido que ya ha enseñado a conducir a su hijo aunque apenas tengas cinco años.

Así es el finlandés, todo un personaje. Sin embargo, lo más estridente de todo es las clases de conducción de su pequeño deben ir por buen camino porque ya le deja incluso conducir solo. Lo que a muchos les parecerá una locura, para Kimi es normal. Además, afirma que no es el único que lo ve así, si no que en su país es una tradición.

Lo cierto es que la afición de Finlandia por los deportes de motor es contrastada, especialmente por los rallys. Raikkonen fue un 'rara avis' que se dedicó a los circuitos y no a los caminos, y la verdad no le ha ido mal. Se trata del último Campeón del Mundo con Ferrari, algo nada desdeñable en esta época.

Raikkonen le da la salida a su hijo Instagram (kimimatiasraikkonen)

Por ello, se mostraba así de convencido de su método: "Una cosa es segura: los deportes de motor, especialmente los rallys, son extremadamente populares en Finlandia. Además: como joven, tienes la oportunidad de practicar la conducción desde el principio. Puedes coger un coche a los diez años y recorrer el campo a toda velocidad.No hay nadie que te moleste. Especialmente si vives en el campo. Eso significa que estás muy bien preparado desde el principio cuando se trata de pilotar un coche".

Raikkonen recuerda en Sport1 cómo fue su niñez pilotando coches por el bosque en su país o pasando horas con el kart con su hermano, aprendiendo a conducir y cogiendo destreza desde ya muy pequeño: "Las lecciones de conducción eran sólo una actividad obligatoria".

El piloto finlandés se justifica además de otra manera, alegando qué lo tuvo más difícil que su hijo Robin, ya que los coches de ahora son más fáciles de conducir: "Al final, es lo mismo que ir en karting. Si puedes mover un kart sin accidentes, puedes hacerlo con un coche normal. Sobre todo porque hoy es más fácil. La mayoría de los coches tienen cambio automático. Yo aún tenía que cambiar de marcha una a una cuando comencé a conducir; Robin, no".

Raikkonen y su hijo junto a su kart Instagram (kimimatiasraikkonen)

Conducen por diversión

Kimi asegura que no le mete presión a su hijo con el tema de la conducción y el pilotaje, si no que le deja disfrutar sin llevar un cronómetro en la mano: "Ambos lo disfrutamos, no llevo un cronómetro conmigo. Sólo lo dejo conducir como quiera. Sin presión, sólo diversión. Si quiere correr dentro de unos años, por supuesto que es diferente. Pero por el momento, a los dos nos gusta el factor diversión".

Lo cierto es que espacio no les falta gracias a la extensa finca con la que cuentan en Finlandia, donde el propio Kimi Raikkonen entrenaba a motocross durante el confinamiento para prepararse para la vuelta de la Fórmula 1.

[Más información: Fernando Alonso dice el adiós definitivo a la Triple Corona: no volverá a la Indy y se centrará en la F1]