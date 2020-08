Rossi vuelve a cargar contra Zarco: "Es un error que un piloto de MotoGP no puede permitirse"

Valentino Rossi ha vuelto a cargar contra Johann Zarco por el incidente que provocó con su caída con Franco Morbidelli. Después de ver pasar por delante de él y de Maverick Viñales a gran velocidad las motos de estos dos pilotos mientras salían de una curva, el italiano ha hecho un llamamiento a la prudencia de todos señalando al francés como el responsable de una tragedia que pudo suceder.

"Las imágenes de mi cámara son las que más me asustan, porque desde aquí se comprende la velocidad con la que la moto de Franco cruzó la pista justo delante de mí. Pasó tan fuerte que ni siquiera lo vi, cuando volví a boxes ya estaba lo suficientemente conmocionado como para haber visto la moto de Zarco volar literalmente sobre la cabeza de Maverick. Milagrosamente, nadie resultó herido, pero espero que este incidente nos haga pensar a todos, especialmente a los pilotos", explica en su comunicado.

"Zarco no provocó intencionadamente semejante carambola, pero sigue siendo un grave error que un piloto de MotoGP no puede permitirse, sobre todo en una frenada a 310 km/h, desplazándose rápidamente hacia la derecha y frenando "en la cara" de Franco. No le dio lugar para frenar, por lo que Morbidelli no pudo evitar golpearlo a toda velocidad. Entiendo que en carrera nos jugamos mucho y todos dan lo mejor de sí para estar al frente, pero no debemos olvidar que nuestro es un deporte peligroso y nuestra seguridad y la de nuestros oponentes es mucho más importante que ganar una posición", sentencia la leyenda italiana.

Tras la carrera, el piloto italiano ya se encargó de dejarle claro a Zarco que así no iban las cosas en el Mundial y que había puesto en juego las vidas de varios compañeros de parrilla. Rossi consideró que "no es una novedad" que Zarco cometa irregularidades en las carreras y reconoció que este domingo vivió el riesgo más importante de su trayectoria en la MotoGP.

"Tengo que decir que fue duro, estoy un poco sacudido. Incluso empezar la segunda carrera fue complicado. Estaba junto a Maverick, estábamos ralentizando para entrar en la curva 3 y vi llegar una sombra. Pensé que era la sombra de un helicóptero, en cambio llegaron dos balas. Vi bien la Ducati de Zarco, en cambio la moto de Morbidelli ni siquiera la vi, solo la vi luego en las imágenes. Hoy el santo de los motociclistas hizo un gran trabajo", aseguró Rossi antes de calificarle como "un loco de atar".

El accidente

Johann Zarco y Franco Morbidelli colisionaron en mitad de la recta larga del circuito Red Bull Ring de Spielberg en Austria a más de 300 km/h. Ambas motos han salido disparadas por la recta y estuvieron a punto de colisionar con Maverick Viñales y Valentino Rossi, que vieron como pasaban por delante de sus cabezas.

El italiano Andrea Dovizioso logró el triunfo en solitario en el Gran Premio de Austria de MotoGP en el circuito Red Bull Ring de Spielberg. Junto a él en el podio acabaron el español Joan Mir y el australialiano Jack Miller en una carrera en la que siguieron las caídas siendo protagonistas y que privaron a Alex Rins y a Pol Espargaró de llevarse la carrera.

[Más información: Zarco se defiende de los ataques de Rossi y Morbidelli: "No estoy loco"]