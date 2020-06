El dardo de Stoner a Marc Márquez: "Dejé Honda porque la joven promesa no me quería cerca"

Casey Stoner dejó un gran legado en MotoGP antes de su temprana retirada con solo 27 años. A esa edad ya había celebrado dos campeonatos de la categoría reina (2007 y 2011) y con su marcha dejó la sensación de que pudo haber agrandado todavía más su leyenda. En GPOne ha hecho balance sobre su carrera y se ha puesto en el hipotético caso de que hubiera seguido. Además, atiza a Marc Márquez.

"Sin duda, habría peleado por el campeonato, aunque no sé si hubiera ganado otro", dice. Y añade: "Tuve un pequeño deseo de volver, pero no necesariamente de correr. Me gustaban las prácticas y tener esa pizca de presión para poner todo un su lugar, lo disfrutaba. Las carreras no eran mi parte favorita, hay una gran presión, por eso cuando lo dejé fue una liberación. Solo echo de menos lo de trabajar con un equipo".

Pese a dejar las carreras, volvió para ser probador: "Probé con Honda al principio, pero la joven promesa no me quería cerca", dice en clara referencia a Marc Márquez, con quien coincidió durante año y medio en Honda. Tras aquello, volvió a Ducati, donde permaneció hasta 2018.

Marc Márquez Instagram (@marcmarquez93)

"Me aparté, sentí que no podía darles lo que necesitaban. A veces los pilotos no entienden algunas cosas, ven los datos, creen que es la dirección correcta y no siempre lo discuten con otros pilotos. Fue una lucha constante hacer que cambiasen las cosas correctas para progresar", dice sobre esa etapa.

Volver a MotoGP

Admite Stoner que le gustaría volver, aunque no para correr: "Para ser sincero, me gustaría participar más en MotoGP". Y añade: "Creo que todavía tengo mucho que dar a nuestro deporte y que podría ayudar en algunos aspectos dando una visión diferente. No digo que llegue y lo arregle todo, pero sé lo que hay que hacer para ganar".

La vuelta de Stoner tendrá que esperar un tiempo por fatiga crónica que sufre desde hace tiempo y que le impide realizar actividad deportiva con normalidad: "Por ahora me centro en eso y en mi familia, luego veremos qué traerá el futuro", concluye.

