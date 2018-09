Jorge Lorenzo: "Márquez me ha llamado y eso le honra"

Este domingo en el Gran Premio de Aragón, Jorge Lorenzo perdía el control de su Ducati antes de salir de la primera curva del circuito de Motorland, quedándose con poco espacio "sin poder entrar en la zona limpia", debido a que Marc Márquez se cruzó para encabezar el pelotón.

De esta manera, el balear se caía de la moto, la cual, además, golpeó al piloto. Tras este acontecimiento que ha dado mucho que hablar, el de Palma de Mallorca se ha pronunciado a través de las redes sociales, concretamente mediante la plataforma de Twitter, donde aseguraba que el tetracampeón del mundo se había puesto en contacto con él.

"Aclarada mi versión, quiero comunicaros que esta tarde he recibido una llamada de Márquez interesándose por mi estado, cosa que le honra", anunciaba agradecido y dejando a un lado el choque del que ha salido con muletas y una fractura en dos dedos del pie derecho.

Su versión de los hechos

Asimismo, tras que un tuitero le manifestara que el piloto de Cervera no tuvo la culpa del incidente, Lorenzo volvía a explicar como lo vivió él en primera persona. "Admito mi error propio", comenzaba contestándole. "Marc frena 20 metros más tarde que los demás y por eso se va a lo verde. Cuando decido entrar en la curva me encuentro sin esperarlo con su moto y no puedo hacer otra cosa que irme fuera a la zona sucia con él", afirmaba.

"Si miras el vídeo de la cámara onboard verás la velocidad con la que deja atrás a los demás yendo muy por el interior. Una frenada descontrolada donde era imposible parar la moto sin salirse de pista como ocurrió", proseguía explicando.

"Soy consciente que desde fuera parece que es un error mío, ya que no nos tocamos y yo también me voy largo. Pero yo me voy largo a consecuencia de su frenada al límite, inesperada para mí. Si no hubiese salido de la curva como en las anteriores 8 ediciones del GP...", garantizaba.

Finalizando el hecho acaecido entre ambos con la conclusión de que si no se hubiera caído "sin esa frenada 'al limite' de Marc", al igual que él tampoco le hubiera "hecho de abrir menos gas o si hubiera decidido levantar la moto e irme recto".