La Fórmula 1 vuelve a África 37 años después: Ruanda albergará un Gran Premio durante una década a partir de 2030

Tras una ausencia de casi cuatro décadas, la Fórmula 1 ha confirmado de manera oficial su esperado regreso al continente africano. A partir de la década de 2030, el Campeonato Mundial de Automovilismo aterrizará en Ruanda, marcando un hito trascendental en la historia reciente de este deporte.

Esta decisión pone fin a años de intensas especulaciones y completa el mapa global de la competición, saldando una deuda histórica con una región que llevaba 37 años esperando volver a acoger a la categoría reina.

Para dimensionar adecuadamente la magnitud de este anuncio, es necesario remontarse a la temporada de 1993. En aquel año, el legendario circuito de Kyalami albergó el Gran Premio de Sudáfrica, una carrera que culminó con la victoria del piloto francés Alain Prost.

BREAKING: Formula 1 returns to Africa with 10 year agreement to race in Rwanda The African Grand Prix is set to join the F1 calendar in the early 2030s #F1 https://t.co/IlsKseMnNa — Formula 1 (@F1) October 13, 2026

Desde aquel momento, la Fórmula 1 inició una fase de expansión masiva, sumando lucrativos destinos en Asia, Oriente Medio y América del Norte, pero dejando a África sistemáticamente fuera de su calendario.

El futuro Gran Premio de Ruanda no se disputará en un trazado urbano improvisado, sino que requerirá la construcción de un circuito permanente de primer nivel. Las nuevas instalaciones estarán ubicadas a unos 40 kilómetros de la capital del país, Kigali, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Bugesera.

El diseño de esta ambiciosa pista, que deberá obtener la exigente certificación de Grado 1 otorgada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), está siendo desarrollado por una firma liderada por el ex piloto austriaco de Fórmula 1, Alexander Wurz.

Alexander Wurz, expiloto de F1. REUTERS

Diversas fuentes del sector apuntan a que el macroproyecto cuenta con un sólido respaldo financiero internacional, destacando la implicación de capital proveniente de Qatar.

El camino de Ruanda hacia el calendario definitivo no ha estado exento de rivalidad. Durante los últimos años, naciones como Sudáfrica, Marruecos y Nigeria también presentaron propuestas para albergar el ansiado retorno de la competición.

A pesar de que Sudáfrica partía inicialmente como el candidato natural debido a su histórica infraestructura en Kyalami, las complejas negociaciones económicas no fructificaron.

Finalmente, la candidatura ruandesa, impulsada de forma personal por el presidente Paul Kagame, logró imponerse gracias a sus garantías de inversión y a un acuerdo firmado para la próxima década.

Deporte como estrategia

La llegada de la F1 a Ruanda se enmarca dentro de una estrategia estatal para proyectar una imagen de modernidad, turismo y desarrollo a través del deporte de élite, una táctica que ya demostraron al adjudicarse la organización del campeonato mundial de ciclismo en ruta.

Sin embargo, este movimiento no ha estado exento de polémica, ya que diversos grupos de derechos humanos acusan al gobierno de utilizar estos megaeventos deportivos para desviar la atención sobre sus políticas internas.

Africa, we’re back. 🌍 From the early 2030s, the African Grand Prix will join the calendar and take place in Bugesera, Rwanda 🇷🇼 #F1 https://t.co/c5gSRl7FNt — Formula 1 (@F1) October 13, 2026

En el ámbito puramente deportivo, la iniciativa ha contado con el apoyo incondicional de figuras de enorme peso.

El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton ha sido uno de los mayores defensores de este proyecto, reivindicando constantemente que África es un territorio fundamental y trabajando en sintonía con el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, para garantizar este regreso histórico.