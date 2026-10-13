Fernando Alonso, 45 años, sobre sus propiedades: "He vivido en España, Suiza, Dubai... Ahí tengo todo, pero no es mi casa"

Fernando Alonso mantiene los pies en la tierra. A sus 45 años, el asturiano tiene una de las trayectorias más longevas y exitosas de la historia de la Fórmula 1, lo que le ha permitido construir un imperio económico y adquirir exclusivas propiedades por todo el planeta.

Sin embargo, para el bicampeón del mundo, la definición de un hogar no se compra con dinero. En unas recientes y reflexivas declaraciones sobre su patrimonio inmobiliario, el piloto de Aston Martin confesó una realidad que choca con el misticismo que suele rodear a las grandes estrellas del deporte.

El ovetense, acostumbrado a una vida nómada desde su juventud, explicó con total naturalidad cómo es su relación con los diferentes lugares en los que se ha establecido a lo largo de los años.

"He vivido en España, Inglaterra, Suiza, en Dubái. Tengo mi apartamento en esos lugares, donde tengo mi ropa y todos mis juguetes, pero no es mi casa", desveló Alonso, desmitificando la pomposidad de sus lujosas residencias.

Para el asturiano, estas viviendas operan más como bases logísticas necesarias para su exigente calendario que como verdaderos refugios emocionales.

A pesar de contar con un patrimonio neto estimado en cientos de millones de euros, que incluye espectaculares residencias en Mónaco, suites en Dubái y su imponente complejo con museo y circuito de karting en Asturias, el piloto siente un vacío doméstico provocado por la alta competición.

La rutina de viajar de continente en continente, saltando de hotel en hotel y acumulando miles de kilómetros en el aire, le impide echar raíces estables.

Por ello, Alonso mira hacia el futuro con una visión muy clara de lo que supondrá el final de su etapa en los circuitos. "En este momento no creo que me sienta en casa en ningún lado. Tengo mi apartamento allí, pero hasta que no me retire y duerma seis meses en la misma cama, no podré llamar a nada mi casa", admitió con total honestidad.

Estas palabras reflejan el sacrificio invisible que conlleva el éxito en la élite. Aunque el público general observe sus propiedades en Suiza o los Emiratos Árabes Unidos como el culmen del éxito material, para Fernando Alonso el verdadero lujo actual es inalcanzable debido a su agenda: el tiempo y la permanencia.

Al final, el piloto demuestra que un hogar no se define por los metros cuadrados, la exclusividad del barrio o el diseño de la arquitectura, sino por la paz de la estabilidad y la calidez de la rutina.