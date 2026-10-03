Mercedes muestra sus primeras debilidades de la temporada en el GP de Baréin: Antonelli y Russell, víctimas de las 'peoras'

No habían dado ninguna muestra de debilidad en toda la temporada. Hasta el momento, están dominando la Fórmula 1 con una superioridad que recuerda a la era híbrida; pero la alta degradación del circuito de Malasia ha sacado los colores a Mercedes.

Kimi Antonelli saldrá tercero después de la penalización de cinco posiciones que sufre Isack Hadjar. El italiano salvó los muebles, mientras que su compañero de equipo también se va a aprovechar de la penalización del francés, pasando de la octava posición a la séptima.

Unos resultados difícilmente de entender en el Gran Premio donde la escudería alemana ha introducido un importante paquete de mejoras. Ahora, la dupla de pilotos que tiene Toto Wolff, deberá hacer frente a los Red Bull y Ferrari. En el circuito de Malasia están por detrás, algo que no había pasado hasta el momento en toda la temporada.

El W17, lejos de mejorar su rendimiento ha visto cómo la actualización le ha hecho dar un paso atrás. En Mercedes no se esconden. Después de la clasificación, el Team Principal reconoció que el paquete de mejoras ha tenido el efecto contrario y ha empeorado al monoplaza.

"Tenemos que analizar a fondo lo que ha ocurrido. Nos estamos quedando cortos con la actualización. Parece un paso atrás y debemos entender cómo es posible", relató en Viaplay. En concreto, eran retoques en el suelo, el difusor, la suspensión trasera y la parte trasera de la carrocería.

Se respira el nerviosismo en ambos lados del garaje de Mercedes de cara a la carrera: "Será otro día y no sé si habrá los mismos problemas... o peores. Es un territorio desconocido", reconoció Toto Wolff después de haber obtenido el peor resultado en una qualy esta temporada.

"Ha sido la peor del año. No recuerdo otra ocasión sin vernos en el top-3 y debería haber sido la más fácil", apuntó. Y no quiere preocuparse demasiado por si pierden más puntos. "No debería pasar, pero si hemos dado un paso atrás...", cerró.

🗣️ Toto Wolff: "Hemos dado un paso atrás, hemos visto un comportamiento del coche que no habíamos visto en toda la temporada"#BaréinDAZNF1 🇧🇭 pic.twitter.com/B8tZ9PTgua — DAZN España (@DAZN_ES) October 3, 2026

Antonelli, líder del Mundial con 66 puntos de diferencia sobre su compañero de equipo, se mostró más despreocupado que su jefe, aunque expectante por saber cómo funciona el nuevo paquete en los próximos grandes premios.

"Todavía tenemos que entender bien cómo funciona este paquete y cómo podemos aprovecharlo al máximo porque en general estábamos un poco fuera de la ventana con el equilibrio y hay que entender mejor cómo funciona", explicó en declaraciones recogidas por la Gazzetta del Sport.

"Con el asfalto tan desgastado y con este calor no es fácil entender bien en qué ventana hacer funcionar el paquete. El ritmo de ayer no estuvo mal, pero creo que de todos modos los Red Bull, y también los Ferrari, son muy rápidos, así que veremos qué podemos hacer en la carrera", cerró.

Minimizar los daños será el principal objetivo tanto de Kimi Antonelli como de George Russell, quienes se enfrentan por primera vez esta temporada a un escenario completamente desconocido: de ser la referencia a pelear por recortar las diferencias con Verstappen y Hamilton principalmente.