Qué dicen los pilotos de F1 sobre MadRing antes de arrancar los motores: "Choqué con casi todos los muros en el simulador"

Fernando Alonso, Esteban Ocon y Franco Colapinto, en rueda de prensa en el GP de España en MadRing. EFE

Madrid espera el primer rugido de los Fórmula 1 sobre el asfalto de MadRing con una mezcla de expectación y cautela.

El nuevo circuito llega al calendario como una incógnita de 5,4 kilómetros y 22 curvas, pero los pilotos ya han encontrado una certeza al recorrerlo en el simulador: el margen de error será mínimo.

La Fórmula 1 vuelve a la capital 45 años después y lo hace en un trazado construido alrededor de IFEMA Madrid, diseñado para combinar zonas rápidas, curvas ciegas, frenadas comprometidas y muros muy próximos a la pista.

Antes de los primeros entrenamientos, el entusiasmo de la parrilla ha ido acompañado de advertencias. MadRing promete espectáculo, pero también puede castigar cualquier exceso de confianza.

Pierre Gasly fue uno de los más claros al describir lo que espera. El piloto de Alpine anticipó un fin de semana agitado y no escondió las dificultades que encontró en la preparación virtual.

"Apostaría mi dinero a que habrá bandera roja. Eso seguro", afirmó. La frase resume el temor compartido en el paddock: un circuito nuevo, estrecho en varios sectores y con barreras cercanas puede convertir una pequeña corrección de volante en una interrupción.

El francés comparó el desafío con Mónaco, uno de los escenarios más implacables del calendario. "Es como Mónaco, si cometes un pequeño error las consecuencias pueden ser grandes", explicó. Y dejó la imagen más llamativa de la previa: "Creo que en el simulador he tocado todos los muros".

Vista del circuito de MadRing, sede del Gran Premio de España de F1. EFE

Gasly, sin embargo, no habló desde el rechazo. Al contrario, encontró atractivo en el carácter cambiante de MadRing. "En cuanto a la conducción, debo decir que en el simulador fue muy agradable y muy emocionante", señaló.

El problema no es la falta de interés del trazado, sino su exigencia: curvas enlazadas, referencias visuales limitadas, peraltes, desniveles y frenadas que no siempre se producen sobre una línea recta limpia. "Hay curvas muy retorcidas, muchas curvas, muchos puntos ciegos, peraltes, subidas y bajadas, ondulaciones en todo el trazado", detalló.

"MadRing es una locura de circuito, el más arriesgado de todo el calendario" George Russell

El diagnóstico de Gasly coincide con el de George Russell. El británico definió MadRing como un circuito "de locura" y lo situó como "el más arriesgado de todo el calendario".

Oscar Piastri también identificó varios puntos donde un error podría tener un precio especialmente alto. "Hay sitios donde, si sale mal, va a salir muy mal", dijo. No se trata solo de ir rápido: se trata de aprender con rapidez una pista que apenas concede tiempo para corregir.

"MadRing me recuerda un poco a Yeda: curvas rápidas y los muros súper cerca" Max Verstappen

Max Verstappen encontró ecos de Yeda en el diseño madrileño: "Curvas rápidas y los muros súper cerca. Hay zonas que tienden a provocar grandes accidentes".

Las curvas de alta velocidad y la proximidad de los muros remiten al callejero saudí, otro circuito en el que la confianza debe construirse vuelta a vuelta.

Carlos Sainz conoce MadRing como piloto y también como embajador del proyecto. El madrileño espera coches de seguridad, banderas amarillas y posibles banderas rojas en una clasificación que puede depender tanto del ritmo como de estar en pista en el instante oportuno.

Ve en el nuevo circuito una mezcla de Yeda, Bakú y Macao, tres referencias que dibujan un retrato preciso: velocidad, muros y exigencia técnica.

"MadRing es impresionante, te pone la piel de gallina" Carlos Sainz

Pero Sainz también habla desde la emoción. Competir en la ciudad donde creció da otra dimensión a su fin de semana. "Madring es impresionante, te pone la piel de gallina", resumió. Antes había descrito una carrera especialmente íntima: "Es muy especial tener una carrera en mi ciudad, donde crecí".

Fernando Alonso considera que la configuración de MadRing generará mucha “adrenalina” entre los pilotos: "Es un circuito especial y será un desafío para todos aprenderlo lo más rápido posible durante los entrenamientos libres", explicó Alonso.

"Será un buen fin de semana y un privilegio poder correr dos veces en España este año, y por primera vez en Madrid después de tantos años. El circuito parece difícil, muy técnico, con mucho uso de los pianos y un par de tramos de alta velocidad en los que hay que pasar muy cerca de los muros, lo que proporcionará mucha adrenalina al piloto", añadió.

El resto de la parrilla comparte esa dualidad. Gabriel Bortoleto ve un circuito "peligroso y desafiante"; Valtteri Bottas prevé una carrera potencialmente "caótica"; Sergio Pérez reconoce que el trazado "da un poco de miedo", aunque lo considera un "verdadero circuito de carreras".

"Hay que ser muy valientes porque va a estar al límite" Charles Leclerc

Charles Leclerc avisa de que hará falta "ser muy valientes" y señala a La Monumental como una posible curva de referencia en la Fórmula 1. Arvid Lindblad, por su parte, percibe un escenario pensado para premiar el talento puro: "Parece un auténtico circuito de pilotos".

El piloto de Alpine Franco Colapinto también mantiene un fuerte vínculo con la capital, ya que vivió en Madrid durante las primeras etapas de su carrera deportiva en Europa. "Estoy muy ilusionado por volver a Madrid", explicó el piloto argentino.

"Madrid se siente como el lugar más cercano a casa para mí, especialmente por mi experiencia anterior y por cómo comencé mi carrera en Europa: estaba aquí, en Madrid. Así que poder correr aquí en Fórmula 1 es un sueño hecho realidad y creo que también es algo muy bueno para el deporte", añadió.

MadRing aún no ha visto rodar un Fórmula 1 en condiciones reales. Cuando se apaguen los semáforos de los Libres 1, el simulador dejará paso al asfalto, a la evolución de la pista y a las decisiones tomadas a más de 300 kilómetros por hora. Madrid ya tiene circuito; ahora debe descubrir qué clase de caos, precisión y valentía es capaz de producir.