Carlos Sainz, 32 años: "Estoy durmiendo en casa de mis padres, en la casa de toda la vida. Eso se hace raro"

Carlos Sainz está viviendo una semana de Gran Premio completamente distinta a cualquier otra. El madrileño no ha tenido que hacer las maletas, coger un avión ni instalarse en un hotel para preparar la carrera. Esta vez, el Mundial de Fórmula 1 llega hasta su puerta.

Tanto que Sainz ha regresado incluso a sus orígenes para afrontar el estreno de Madring: está durmiendo en casa de sus padres. "Estoy durmiendo en casa de mis padres, en la casa de toda la vida. Eso se hace raro", reconoció durante un acto con Estrella Galicia 0,0 en Madrid.

La sensación le acompañó desde el mismo lunes. Sainz explicó que incluso comentó la situación con su entrenador porque el escenario resulta difícil de asimilar: es semana de Gran Premio, pero no hay viaje ni hotel al que llegar.

"El lunes cuando llegué a casa y de repente dije: 'Es lunes de Gran Premio, pero estoy en casa'. Es como si hubiera llegado al hotel de Japón o Singapur un lunes y ahora tengo cinco días por delante…", relató.

El madrileño, sin embargo, tiene claro que el contexto no debe modificar su preparación. La receta será la misma de siempre, aunque esta vez la cama esté mucho más cerca del circuito y la comida sea la de su madre.

Carlos Sainz, en el evento organizado por Estrella Galicia. Europa Press

"En verdad no hay que cambiar nada. A partir de ahí, la rutina no cambia. Voy a hacer exactamente lo mismo". Incluso hay espacio para alguna licencia personal. Sainz bromeó con la posibilidad de recuperar alguno de sus coches para dar una vuelta durante estos días, aunque para acudir al acto eligió uno mucho más modesto y reconocible: su Volkswagen Golf.

"Hoy he venido en mi Golf, que nunca muere y ahí sigue", contó entre risas. Porque, más allá de las bromas, la gran diferencia está en algo tan sencillo como dormir en casa. “La rutina será simplemente la misma, simplemente durmiendo en casa con mis padres, que eso es mejor todavía”.

Un casco para recordar sus orígenes

El regreso a Madrid también tendrá su reflejo en la pista. Sainz ha preparado un casco especial para el primer Gran Premio de España que se disputa en la capital, un diseño con el que ha querido mirar hacia atrás y recordar los primeros pasos de una carrera que le ha llevado hasta la Fórmula 1.

La inspiración está en el primer casco que utilizó cuando era niño, allá por 2005, y que a su vez reproducía el diseño que llevaba su padre durante sus últimos rallyes del Mundial con Citroën.

"Era una copia del casco con el que mi padre corrió los últimos rallyes del Mundial, que llevaba Citroën, la bandera de España y demás", explicó.

La elección no es casual. Sainz ha querido que su primera carrera en casa conecte directamente con aquella época en la que todavía era un niño y la Fórmula 1 parecía un sueño lejano.

"Para mi primera carrera de casa, quiero llevar algo que me recuerde a mis orígenes, a las primeras carreras de mi vida, que con 10-11 años igual jamás pensé que sería piloto de Fórmula 1 y tendría una carrera en Madrid", relató.

El diseño tendrá además un guiño al presente, con el blanco como protagonista para encajar con la decoración del coche que utilizará este fin de semana. Un concepto más sencillo que los diseños habituales del piloto.

Carlos Sainz observa el casco que lucirá en el GP de España. EFE

"Es un casco que me apetecía hacerlo más simple", explicó Sainz, que reivindica además una estética clásica frente a la creciente complejidad de los diseños actuales.

"Hoy en día los cascos cada vez se hacen más locos, con mucho más diseño, y a mí me gusta más pensar en un casco de la vieja escuela, diseños que veías en cascos de hace 20-30 años".

En una semana en la que todo es nuevo para la Fórmula 1, Sainz ha decidido hacer justo lo contrario: mirar al pasado. Dormirá en la casa de siempre, mantendrá la rutina de siempre y correrá con un casco que recuerda al niño que empezó a soñar con llegar hasta aquí. Solo cambia el escenario.

Esta vez, el Gran Premio no está al otro lado del mundo. Está en Madrid.