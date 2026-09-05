Pierre Gasly da la sorpresa de la temporada y se lleva la pole en el GP de Italia por delante de Russell, Piastri y los Ferrari

El piloto de Alpine le arrebató la pole en el último momento a Russell por 60 milésimas. Alonso saldrá 21º y Sainz 14º.

No entraba en ningún pronóstico que un Alpine se pudiera llevar la pole ya no solo en Monza, sino en cualquier gran premio de la temporada. Sin embargo, Pierre Gasly ha hecho posible lo imposible y el domingo partirá desde la primera posición en la parrilla de salida del GP de Italia.

Ya en los entrenamientos libres se veía que la escudería francesa iba bien, pero ni por asomo nadie se podía imaginar que acabarían por delante de los Mercedes -Russell fue segundo y Antonelli a pesar de ser séptimo saldrá último por cambiar los componentes de la unidad de potencia-, los McLaren, los Ferrari... y Verstappen.

El francés ha canalizado el enfado que le ha provocado la FIA después de quitarle el podio en Mónaco en detrimento de Hadjar y ha exprimido al máximo un A526 que, sin duda, ha dado la sorpresa de la temporada. Colapinto, su compañero de equipo, saldrá octavo.

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