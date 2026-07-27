Tres años después, un paquete de mejoras funciona en Aston Martin: "Empieza un nuevo campeonato para nosotros"

La pesadilla ha terminado. Adrian Newey ha cumplido su cometido y Aston Martin ha presentado un coche digno en Hungaroring. Tras diez grandes premios decepcionantes, en el garaje ya han dejado de verse caras largas.

Reina el optimismo. En el siempre oscuro cielo que cubre la fábrica de Silverstone ha empezado a salir el sol. La odisea de caer eliminados en la Q3, salir en las últimas posiciones y acabar doblados una y otra vez ha terminado. De ser el último equipo, a meterse de lleno en la lucha con las escuderías de la zona media.

Ya lo dijo Alonso en la previa del GP de Hungría: "Todos los equipos han escogido una estrategia convencional. Traer dos o tres décimas cada dos o tres carreras y eso supone un segundo o segundo y medio para la décima u duodécima carrera".

"Nosotros no hemos hecho eso y por eso nos hemos quedado atrás y ahora estamos intentando dar un salto para recuperarlo de golpe", defendió. Dicho y hecho. En Hungaroring, Lance Stroll terminó 13º -su mejor resultado esta temporada- y el asturiano fue 14º.

No obstante, más allá del resultado (que no deja de ser malo para las aspiraciones de un equipo que quiere ganar en la Fórmula 1), lo que importa es que Aston Martin ha vuelto a competir. Se han visto dos monoplazas competitivos, algo que no ha pasado durante la primera parte de la temporada.

La escudería británica mostró este fin de semana buena degradación y buen ritmo de carrera a pesar de no haber hecho tandas largas con este nuevo paquete aerodinámico que tiene otras características a nivel de refrigeración del motor y de frenos.

El lastre de las mejoras

Desde 2023, cuando Fernando Alonso llegó a Aston Martin y se sentó al volante de un AMR23 que terminó aquella temporada con ocho podios, la escudería no había conseguido introducir unas actualizaciones que realmente mejoraran el rendimiento de los monoplazas.

Lejos de mejorar, empeoraban el rendimiento del coche y en muchos grandes premios el equipo tuvo que volver a una versión vieja que, al fin y al cabo, se quedaba atrás en comparación con el resto de equipos.

Año tras año ese ha sido el talón de Aquiles de Aston Martin... hasta ahora. Newey les pidió a Fernando y a Lance un voto de confianza. No era fácil estar cada fin de semana en el fondo de la parrilla pudiendo competir únicamente contra tu compañero, pero era necesario.

Adrian Newey atiende a los medios en el GP de Hungría. Aston Martin F1

La temporada comenzó en marzo, en Australia, y este domingo (26 de julio) es cuando ha llegado un paquete de mejoras. Porque Alonso y Stroll han tenido un juguete nuevo. Un coche con el que ahora sí poder competir. El documento oficial de la FIA así lo reflejaba: 16 novedades, casi el coche al completo.

Todo ello, con el objetivo de dar un paso importante hacia adelante que permita al equipo verde pelear en la zona media y volver a competir por posición junto a la segunda parte de novedades que completarán este paquete en la próxima cita de Zandvoort, fin de semana en el que también llegará la otra gran mejora necesaria, el nuevo motor Honda (más potente).

La lista de mejoras es enorme: nuevo suelo (aseguran que parecido al de McLaren), alerón delantero, nuevo endplate del alerón delantero, nuevo corner delantero y trasero (con filosofía Mercedes), nuevo capó motor, difusor, sidepods, tapa motor, branqueas de refrigeración, suspensión trasera, alerón trasero, beam wing y endplates nuevos del alerón trasero. En total, dos páginas enteras del documento de evoluciones publicado por la FIA.

Normalmente, en este documento se muestra en circulos pequeños la zona mejorada. En este caso, optaron por meter el coche entero en varios cuadros grandes. Y es que es así: el coche ha cambiado por completo.

Los mecánicos de Aston Martin llevan el AMR26 hasta la parrilla de salida. Aston Martin F1

Ahora es el turno de Honda. El fabricante japonés tiene trabajo por delante en este parón estival y es que en Zandvoort llevará una mejora también de la unidad de potencia en el AMR26. Un aumento en los caballos que se pondrá a prueba este miércoles.

Honda aprovechará el filming day del equipo en el mismo circuito para poner por primera vez en pista su motor actualizado.

Inicialmente, Honda había previsto introducir la evolución de su unidad de potencia en el primer gran premio tras el parón veraniego, el GP de los Países Bajos, donde iba a estrenar las primeras mejoras permitidas bajo la normativa ADUO.

Pendientes de Honda

Sin embargo, ahora ha confirmado que el debut oficial se producirá en el Hungaroring, antes de que el nuevo motor dispute su primera sesión oficial de Fórmula 1 en Zandvoort, del 21 al 23 de agosto.

"En Hungría hemos estado apoyando al equipo con la integración de la unidad de potencia. También hemos podido recopilar datos muy importantes, que nos ayudarán de cara a la próxima carrera", explicó Shintaro Orihara, director general de operaciones en pista y jefe de ingeniería de Honda.

"Ahora daremos el importante paso de introducir nuestra nueva especificación de unidad de potencia en los Países Bajos. Antes de eso, durante el filming day del miércoles, haremos funcionar el nuevo motor por primera vez en el AMR26, antes de que comience el parón de verano".

El trabajo no termina aquí. En Monza y en Bakú Aston Martin llevará las últimas mejoras para centrarse ya en el 2027.