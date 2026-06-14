El GP de Barcelona - Cataluña desde dentro: el regreso de Hamilton, la lealtad a Fernando Alonso y la amenaza de Alpine

El GP de Barcelona - Cataluña ha echado el telón después de 36 ediciones en las que se ha mantenido como cita fija en el calendario de la Fórmula 1. La llegada del GP de España -en el circuito de MadRing- le ha obligado a rotar con Spa, es decir, el Gran Circo no volverá a Montmeló hasta 2028.

Ese es el motivo que explican las declaraciones que hizo Fernando Alonso el jueves: "Esta es, probablemente, mi última carrera en Barcelona [...] No estará el año que viene, con lo que hay muchas más opciones de ser el último". Una confesión que cayó como un jarro de agua fría.

Cada palabra que dice el asturiano sobre su futuro adquiere una trascendencia que paraliza los corazones de sus seguidores. Próximo a cumplir 45 años -el 19 de julio-, su retirada de la F1 está más cerca.

Sin embargo, a tenor de lo reflejado en los últimos años, Alonso ha demostrado que la edad es solo un número. Sigue siendo uno de los pilotos más competitivos de la parrilla, de los que más talento tienen a pesar de estar fuera de la pelea por las victorias y eso los aficionados lo saben.

El asturiano fue, sin duda, el piloto más aclamado este fin de semana en el circuito de Barcelona - Cataluña. Las camisetas verdes de Aston Martin con el '14' a la espalda dieron color a las gradas de un trazado que terminó despidiendo al piloto entre aplausos y gritos de "¡Alonso, quédate!".

Su legado es eterno. Desde 2023 no ha vuelto a luchar regularmente por los podios y desde 2013 -precisamente en Montmeló- no se ha subido a lo más alto del cajón. Aun así, sigue siendo el mejor piloto tanto para las antiguas como para las nuevas generaciones.

No pudo terminar la carrera. En la vuelta 40 un problema en la batería del AMR26 le obligó a abandonar. Así terminó el fin de semana para el ovetense, quien espera paciente a que en el calendario llegue Hungría (24-26 de julio) o Países Bajos (21-23 de agosto), donde llegarían las mejoras.

Fernando Alonso se retira entre aplausos del GP de Barcelona-Cataluña.

Contra todo pronóstico, hubo un piloto que acaparó el protagonismo que dejaron los hispanohablantes (Alonso, Sainz, Colapinto y Checo): Lewis Hamilton. A tenor del ruido de los aficionados cuando se preguntó por megafonía quién querían que ganase el gran premio, el piloto de Ferrari estaba por delante de George y Kimi.

El 28 de julio de 2024 había sido la última vez que el siete veces campeón del mundo se alzó con la victoria. Fue en el GP de Bélgica tras la descalificación de Russell. En estos dos años decidió irse de Mercedes para unirse a Ferrari.

En la 'Scuderia' ha entrado en la historia, pero no en la forma en la que a él le gustaría al convertirse en el piloto de Ferrari con más carreras sin lograr un podio. Este fin de semana, en Barcelona, ha ganado su primera carrera con los de Maranello.

Montmeló ha sido escenario del resurgir del heptacampeón, que volvió a saborear la victoria casi dos temporadas después de su último triunfo. Con ello, sumó una nueva página a un palmarés descomunal: 106 victorias, la cifra más alta en la historia del campeonato.

Mercedes, Ferrari y McLaren están unos pasos por delante del resto de equipos, incluso de Red Bull, que ya está más preocupado por lo que viene detrás que de recortar la distancia con los equipos punteros.

Tan solo 29 puntos le sacan al equipo Alpine. Y es que la dupla formada por Pierre Gasly y Franco Colapinto funciona. Es la apuesta de un Flavio Briatore que no se conforma con liderar la zona media. El italiano quiere más.

Con tan solo seis grandes premios disputados la escudería francesa duplica los puntos con los que terminaron la temporada pasada. Es el resultado de un trabajo bien hecho durante el invierno en la fábrica de Enstone.

En un trazado que se antojaba complicado, sobre todo después de una mala clasificación de ambos pilotos el sábado, consiguieron terminar séptimo (Gasly) y octavo (Colapinto). Diez puntos que se van para el casillero de un equipo que promete dar guerra.

La apuesta por la F1

La Fórmula 1 vive uno de los momentos de mayor popularidad de su historia. El crecimiento de las audiencias globales y la expansión del campeonato hacia nuevos mercados han convertido a la categoría reina del automovilismo en una potente plataforma de negocio.

Aquí destaca MSC Cruceros, que ha encontrado en la competición un escaparate internacional alineado con su estrategia de crecimiento y posicionamiento.

La compañía de cruceros, la más importante en España y la tercera del mundo, mantiene desde hace varios años una estrecha relación con la Fórmula 1 como socio global del campeonato. Una alianza que se ha ido consolidando con visibilidad en los circuitos y experiencias exclusivas dirigidas a clientes y aficionados.

Lewis Hamilton, durante el GP de Barcelona-Cataluña. Reuters

La naviera es también partner de la escudería Alpine, uno de los equipos históricos de la parrilla. El paso más significativo de esta estrategia ha llegado este año siendo el patrocinio principal del Gran Premio de Barcelona-Cataluña.

Junto al elenco de periodistas invitados a disfrutar de la jornada del sábado, EL ESPAÑOL pudo comprobar de primera mano cómo se trabaja en la escudería francesa: el esfuerzo de los mecánicos por tener en perfectas condiciones los monoplazas de Pierre y Franco, además del funcionamiento de la gestión de los ingenieros con los pilotos.

La prueba ha pasado a denominarse oficialmente FORMULA 1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DE BARCELONA - CATALUNYA 2026, una muestra del peso que la compañía ha adquirido dentro del ecosistema de la Fórmula 1 y de la importancia que concede al mercado español dentro de su actividad turística.

La relación entre MSC Cruceros y la Fórmula 1 refleja una tendencia cada vez más visible: la convergencia entre el deporte de élite y la industria de los viajes.

La entrada de MSC Cruceros como patrocinador principal añade una nueva dimensión a esta relación, al vincular uno de los mayores acontecimientos deportivos del calendario español con una de las marcas más reconocidas del sector de los viajes.

En una industria donde la experiencia se ha convertido en el principal elemento diferenciador, asociaciones como la de MSC Cruceros y la Fórmula 1 reflejan una estrategia compartida: ofrecer propuestas capaces de combinar emoción, espectáculo y descubrimiento de destinos en una misma experiencia.