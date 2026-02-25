De aspirar al título de Fórmula 1 a mirar al 107%: el peaje que pagará Aston Martin en Australia por el motor Honda

El invierno que debía consolidar a Aston Martin como aspirante serio al título se ha convertido en una cuenta atrás incómoda hacia Melbourne. Las averías en el motor Honda, el bajo kilometraje y las dudas sobre el rendimiento han colocado al equipo de Silverstone en un escenario impensable hace unos meses: llegar al primer Gran Premio mirando de reojo a la regla del 107%.

Los test de Barcelona y Baréin han dejado una fotografía preocupante. El AMR26 ha sido más noticia por sus paradas en pista que por sus tiempos, con jornadas en las que Fernando Alonso apenas ha podido completar tandas medias antes de que la unidad de potencia dijera basta.

En Bahrein, por ejemplo, el asturiano se quedó clavado a la salida de la curva 4 tras perder potencia, con solo 28 vueltas en su haber en ese stint y sin opción a completar una simulación de carrera decente.

Honda, lejos de esconderse, ha reconocido públicamente que su motor para 2026 no solo sufre de confiabilidad, sino que además carece del rendimiento esperado. La marca japonesa ha admitido problemas tanto en el bloque térmico como en la gestión de la batería, que han dejado al AMR26 en el garaje durante horas y obligaron incluso a limitar el rodaje por falta de piezas.

El resultado es demoledor: Aston Martin ha sido, junto a Cadillac, el equipo con menos vueltas de toda la pretemporada, muy lejos del volumen de trabajo acumulado por Ferrari, Mercedes o McLaren.

La falta de potencia del motor obliga a rodar con menos velocidad punta, lo que reduce el flujo de aire sobre el monoplaza, complica la refrigeración y dispara el riesgo de nuevas averías.

Riesgo de no correr

En este contexto aparece el 107%, una norma que rara vez se asocia a equipos de la parte alta. La regla establece que, en Q1, cualquier piloto cuyo mejor tiempo supere el 107% de la vuelta más rápida no puede tomar la salida del Gran Premio, salvo que los comisarios consideren que ha demostrado ritmo suficiente en otras sesiones.

Nació en 1996 para evitar que coches extremadamente lentos pusieran en riesgo la seguridad y fue reintroducida en 2011; Desde entonces, el caso más recordado es el de Hispania, excluido de la parrilla en Australia al no cumplir ese mínimo de rendimiento.

Que el nombre de Aston Martin aparece ahora en la misma frase que el 107% habla por sí solo del bache en el que se ha metido el proyecto. El déficit estimado ronda el 5% respecto a los mejores tiempos, una diferencia que, trasladada a un circuito como Albert Park, deja un margen de error muy estrecho si el coche no da un salto claro entre los test y la primera clasificación del año.

Es cierto que la FIA puede ser flexible con la aplicación de la norma en contextos de cambio reglamentario, pero que un equipo construido para ganar dependiendo de la benevolencia de los comisarios sería, como mínimo, un golpe simbólico devastador.

Ingenieros y mecánicos de Aston Martin en el garaje del equipo durante los test de Baréin. Europa Press

Australia, además, llega en un momento crítico del calendario técnico. Días después del primer Gran Premio, los fabricantes deben homologar sus unidades de potencia, lo que congelan buena parte de los elementos fundamentales del motor durante meses.

Lo que Honda no haya podido afinar antes de esa fecha se convertirá en una losa que solo se podrá aliviar con retoques de confiabilidad y con el tiempo, pero no con revoluciones inmediatas en el concepto.

Clavo ardiendo

En ese escenario entra en juego el sistema ADUO, el mecanismo de equilibrio pensado para evitar que un motorista se quede descolgado en la nueva era híbrida. Si tras los primeros Grandes Premios se certifica un déficit superior al 3%, el reglamento abre la puerta a más horas de banco de pruebas y cierto margen extra de desarrollo para el fabricante rezagado.

Es la tabla de salvación a la que se agarran en Silverstone y Sakura, pero sus efectos serán a medio plazo: la evaluación que activa esas ayudas no llegaría hasta bien avanzadas las primeras citas del campeonato, cuando Australia, China e incluso Japón ya estén en el retrovisor.

Todo esto sucede mientras Lawrence Stroll intenta proteger la narrativa del "megaproyecto". En los últimos años, Aston Martin ha levantado una fábrica completamente nueva junto a Silverstone, ha invertido en un túnel de viento de última generación y ha fichado talento de primer nivel en aerodinámica y motores, con Newey como buque insignia de ese salto de calidad.

Sobre el papel, el paso de equipo cliente de Mercedes a estructura de fábrica con Honda era la pieza que faltaba para pelear por campeonatos a medio plazo; Ver ese plan tambalearse desde la primera curva de 2026 no entra en el guion que se vendió a patrocinadores e inversores.

El paralelismo con McLaren-Honda es inevitable, aunque el contexto sea distinto. Entonces, también se habló de un proyecto a largo plazo, de sinergias tecnológicas y de un ciclo ganador que nunca llegó a despegar. Hoy, Alonso vuelve a encontrarse en el centro de una alianza con Honda que arranca muy por detrás de lo esperado, mientras el paddock se pregunta si Aston Martin será capaz de evitar que la historia se repita.

Aston Martin construyó su proyecto alrededor de la idea de mirar a Red Bull, Ferrari y Mercedes a los ojos. Sin embargo, a pocos días de Australia, la obsesión ya no es la pole, sino no caer por debajo de ese 107% que separa a los grandes de quienes luchan por sobrevivir. En ese estrecho margen entre la ambición y la realidad se decidirá el verdadero precio del motor Honda para el equipo verde en este inicio de era.