El astronómico precio por el que se vende el safety car que decidió el Mundial de F1 en 2021 firmado por Alonso

El Gran Premio de Abu Dhabi quedó marcado para siempre como una de las citas más controvertidas de la historia reciente de la Fórmula 1. Una carrera que aún hoy divide opiniones y que redefinió el desenlace de un campeonato destinado a resolverse en la última vuelta.

El recuerdo es imborrable. Lewis Hamilton lideraba la prueba y acariciaba su octavo título mundial cuando el accidente de Nicolás Latifi lo cambió todo. El coche de seguridad -un Aston Martin Vantage- saltó a pista.

Red Bull Racing aprovechó para montar neumáticos nuevos a Max Verstappen, mientras Hamilton se mantenía fuera. Y la controvertida gestión de Michael Masi terminó por inclinar la balanza.

Aquella noche dejó una huella profunda, especialmente en el entorno de Mercedes y en figuras como Toto Wolff. Pero el episodio vuelve ahora a la actualidad por un motivo inesperado: el coche que desempeñó un papel involuntariamente decisivo en aquel desenlace ha reaparecido en el mercado.

La plataforma británica Autotrader anuncia la venta de una de las tres unidades fabricadas por Aston Martin para ejercer como Safety Car en 2021. La marca ha decidido desprenderse de dos de ellas y una, identificada como SC02, es la que se ofrece al público.

Fernando Alonso y Lance Stroll, tras el GP de Miami de F1 2025 Aston Martin

El vehículo está firmado por los pilotos oficiales del equipo, Fernando Alonso y Lance Stroll, y consta documentación que acredita su participación -con Bernd Mayländer al volante- en 20 Grandes Premios entre 2021 y 2023. De los más de 20.000 kilómetros que marca su odómetro, 4.280 se completaron en el contexto de fines de semana de competición.

Matriculado en 2018 y con un único propietario, este Vantage Safety Car mantiene su configuración específica, incluido el cambio manual, además de todos los elementos técnicos y visuales propios de los coches de seguridad de la Fórmula 1.

Su precio no pasa desapercibido: 600.000 libras, cerca de 700.000 euros (691.000€ más concretamente).

Sin embargo, más allá de cifras y especificaciones, su verdadero valor reside en las diez vueltas finales que recorrió en Abu Dhabi.

Un tramo que alteró el curso de la historia reciente del campeonato, coronó por primera vez a Verstappen y frustró la octava corona de Hamilton. Un desenlace que, cinco años después, sigue generando debate.