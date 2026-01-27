Checo Pérez (36), piloto de F1 con una fortuna de 50 millones, sobre sus inversiones: "Me gusta el tema inmobiliario e innovar"

Sergio 'Checo' Pérez celebró este lunes su 36 cumpleaños con una nueva etapa por delante. Tras 14 temporadas en la Fórmula 1 y cuatro años en Red Bull Racing -donde logró seis victorias y 39 podios-, el piloto mexicano inicia 2026 como titular de Cadillac F1 Racing junto a Valtteri Bottas.

Pero mientras prepara su debut con la escudería estadounidense, Checo mantiene un pie firme fuera del paddock: su portafolio empresarial se ha convertido en una red de seguridad que gestiona con la misma precisión con la que pilota un monoplaza a 300 km/h.

Con una fortuna estimada en 50 millones de dólares, según Celebrity Net Worth, y un contrato con Cadillac que le garantiza entre 10 y 14 millones anuales durante dos temporadas, Pérez no ha esperado a retirarse para diversificar sus ingresos.

Su hermana Paola dirige la vertiente comercial de un ecosistema que abarca desde moda hasta tecnología, pasando por deportes acuáticos y filantropía.

En octubre de 2022, durante la Cumbre de Negocios en Querétaro, Pérez desveló cuál es su área de inversión prioritaria. "Me gusta el tema inmobiliario y aprender. Cuando termine mi carrera en Fórmula 1, acabará mi ciclo como piloto y quiero aprender de otros mundos", declaró ante empresarios mexicanos.

Checo Pérez, en un acto durante su etapa en Red Bull Europa Press

El piloto dejó claro que no se conformará con permanecer en el automovilismo: "Lo más cómodo para mí sería quedarme en esto, lo he hecho toda la vida. Pero quiero crecer e innovar en otras áreas y todo llegará en su momento".

Durante aquella visita a Querétaro en helicóptero, Pérez mostró su interés por el desarrollo urbanístico de la región, donde habría analizado oportunidades de inversión en terrenos con potencial de revalorización.

El portfolio de negocios de Checo Pérez refleja una estrategia diversificada que combina rentabilidad con impacto social.

Entre sus inversiones destacan su participación como accionista en Kavak, el unicornio mexicano de compraventa de autos seminuevos valorado en miles de millones de dólares; Habits Proteins, una marca de proteína vegana alineada con tendencias de consumo sostenible; y Team México, su apuesta por las lanchas eléctricas en el campeonato mundial UIM E1.

En el sector retail, el piloto ha lanzado una tienda en línea de ropa y accesorios bajo su marca personal, además de colaboraciones exclusivas con firmas como Acapella.

También gestiona el Kartódromo Checo Pérez, una academia de karting que sirve como cantera para jóvenes pilotos mexicanos, y mantiene su compromiso social a través de la Checo Pérez Foundation, dedicada al apoyo de niños con cáncer.

Arturo Elías Ayub, director de Telmex y América Móvil -uno de los patrocinadores históricos de Pérez-, resumió en 2022 la mentalidad del piloto: "La vida de cualquier deportista es corta, ganan buena lana, pero dura pocos años. Veo bien que quiera empezar a invertir porque a su carrera no le quedan tantos años".

Con un contrato que expira en 2027 (con opción a 2028) y la responsabilidad de liderar el proyecto de Cadillac en su estreno en la máxima categoría, Checo Pérez demuestra que su legado no se medirá solo en vueltas rápidas, sino en la solidez del patrimonio que está construyendo lejos de los circuitos.