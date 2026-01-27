Actualización importante sobre Michael Schumacher (57): la leyenda de la F1 ya no está postrada en su cama

Michael Schumacher, recibiendo en 2007 el Premio Príncipe de Asturias de los deportes

Más de una década después del trágico accidente de esquí que cambió su vida, Michael Schumacher ha experimentado avances significativos en su recuperación.

Según revela el Daily Mail, el heptacampeón alemán de Fórmula 1 ya no permanece confinado a una cama y puede desplazarse en silla de ruedas por sus residencias, representando la noticia más esperanzadora desde aquel fatídico 29 de diciembre de 2013.

El periodista Jonathan McEvoy visitó la propiedad de la familia en Las Brisas, cerca de Andratx, en Mallorca, y tras consultar múltiples fuentes cercanas al entorno del expiloto, confirmó que Schumacher puede sentarse erguido y ser transportado en silla de ruedas por sus instalaciones.

Esta información desmiente la percepción generalizada de que el alemán permanecía completamente postrado desde el accidente en los Alpes franceses.

A sus 57 años, Schumacher divide su tiempo entre su mansión valorada en 30 millones de libras esterlinas en Mallorca y su residencia principal de 50 millones en Gland, Suiza, a orillas del lago Lemán.

Michael Schumacher, en su época en Mercedes AMG F1 Reuters

La propiedad mallorquina, adquirida en 2017 al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, funciona principalmente como refugio y está fuertemente protegida con vegetación densa, muros elevados, cámaras de vigilancia y extensas medidas de seguridad.

El estado actual del legendario piloto muestra mejoras limitadas pero relevantes. Un equipo de aproximadamente 15 profesionales sanitarios, entre enfermeros, fisioterapeutas y especialistas en estimulación neurológica, le proporcionan atención médica las 24 horas del día bajo la supervisión de su esposa Corinna.

Los costes de este tratamiento continuo se estiman en decenas de miles de libras semanales.

Sin embargo, las capacidades comunicativas de Schumacher siguen siendo parciales. Una fuente anónima cercana a la familia explicó al Daily Mail: "No puedes estar seguro de si él comprende todo porque no puede decírselo a nadie. La sensación es que entiende algunas cosas que suceden a su alrededor, pero probablemente no todas".

Esta declaración permite descartar los rumores sobre el síndrome de cautiverio -condición en la que una persona está consciente pero solo puede comunicarse parpadeando-, aunque confirma que la comunicación permanece gravemente limitada.

El accidente ocurrió durante unas vacaciones navideñas en la estación alpina de Méribel, Francia, cuando Schumacher esquiaba con su hijo Mick, entonces de 14 años. El traumatismo craneoencefálico severo tras impactar contra una roca le provocó un coma que duró hasta junio de 2014.

Fue sometido a una intervención de urgencia en el Hospital Universitario de Grenoble para aliviar la presión intracraneal y posteriormente trasladado a un hospital en Lausana antes de regresar a su hogar en Suiza.

La familia Schumacher ha mantenido un hermetismo absoluto sobre su situación, permitiendo el acceso únicamente a tres personas fuera del círculo familiar. Entre ellas se encuentran Jean Todt, ex director del equipo Ferrari, y Ross Brawn, ex director técnico de la escudería, además del piloto Gerhard Berger.

Todt, quien visita mensualmente a Schumacher y comparte con él las carreras de F1, ha mencionado en escasas ocasiones que "la comunicación ya no es la misma que era antes".

El informe también desmiente categóricamente los rumores que aseguraban que Schumacher asistió a la boda de su hija Gina con Iain Bethke, celebrada en la villa mallorquina.

Pese a las estrictas medidas de seguridad implementadas durante el evento, el expiloto no estuvo presente. De hecho, Schumacher no ha sido visto en público desde el accidente hace más de doce años.

Esta actualización, aunque modesta, representa un rayo de esperanza para los millones de seguidores del piloto que conquistó hasta siete títulos mundiales en 1994, 1995 y cinco consecutivos entre 2000 y 2004.

Mientras continúa su lenta recuperación, rodeado del amor de su familia y la dedicación de su equipo médico, el mundo del automovilismo mantiene viva la memoria de uno de sus más grandes íconos