La Fórmula 1 afronta los test de pretemporada más irrelevantes: el drama de Aston Martin, Ferrari, McLaren y Williams

El 'Gran Circo' está más próximo a ofrecer un espectáculo dantesco que ofrecer una actuación para el recuerdo en los test de pretemporada de la F1.

El cambio de reglamento ha puesto contra las cuerdas a todas las escuderías y la mitad aún no ha dado con la tecla a falta de dos días para que algunos monoplazas empiecen a rodar sobre el circuito de Montmeló.

Los equipos solo podrán rodar durante tres de los cinco días disponibles de test. Sin embargo, la gran incógnita reside en la actividad en pista el día del estreno. Y es que pese al interés por descubrir los nuevos coches, los equipos llegan con el tiempo muy justo.

Williams es un ejemplo claro. El equipo británico no solo se perderá el primer día de pruebas, sino que no participará en ninguno de los cinco días que abren la pretemporada.

Los retrasos en la fabricación de su nuevo monoplaza, el FW48, y la falta de piezas necesarias para ponerlo en pista, les han llevado a priorizar la preparación de las otras dos tandas de test que se celebrarán en Bahréin.

El retraso de Aston Martin

En el caso de Aston Martin hay novedades: el AMR26, el primer monoplaza diseñado por Adrian Newey para la escudería de Silverstone y con el que Fernando Alonso espera volver a pelear por victorias, podría enfrentar algún contratiempo menor de cara a la próxima semana.

Según apunta MARCA, el equipo llegará a Barcelona con el coche, pero no participará el lunes, es decir, en el primer día de actividad. En este nuevo formato ideado por la FIA y la F1 para probar los monoplazas, especialmente en lo relativo al motor y a la nueva parte eléctrica, existen una serie de limitaciones.

Adrian Newey, en la parrilla de salida del GP de Qatar.

La principal es que los coches no podrán rodar todos los días: de los cinco programados, cada escudería solo dispone de tres días hábiles.

Por eso, Aston Martin habría descartado la primera jornada para centrarse en las últimas sesiones. No está confirmado si su actividad comenzará el martes o el miércoles, y se prolongará hasta el viernes.

Aunque Williams es el único que confirma su ausencia total en Barcelona, otros equipos también retrasarán su presencia en pista. McLaren anunció que el primer día mantendrá su McL40 en el garaje para llegar mejor preparados al final de la semana.

Ferrari, que ya presentó su SF-26 en Fiorano la semana pasada, tampoco tiene previsto rodar el lunes, por lo que habrá que esperar para ver a Hamilton y Leclerc al volante.

Los motivos de los retrasos

La razón principal es el cambio radical de concepto en los coches: la inversión en tiempo y recursos es enorme. La nueva normativa implica transformaciones profundas en motor, chasis y aerodinámica.

Aunque todos los equipos dejaron de evolucionar sus coches de 2025 para centrarse en los modelos de 2026, ni siquiera eso ha sido suficiente para garantizar una pretemporada sin contratiempos.

Los problemas no sorprenden en un contexto de cambios tan drásticos, pero resulta llamativo que las mejores mentes de la ingeniería ya trabajen al límite cuando la temporada aún no ha comenzado.

Imagen de una carrera de Fórmula 1. Europa Press

Es por ello que los test de pretemporada, que en años anteriores solían anticipar con bastante precisión quiénes serían los equipos fuertes y los débiles en las primeras carreras, serán absolutamente irrelevantes este año.

Nada de lo que aparezca en las tablas de tiempos podrá tomarse como referencia, ni durante los entrenamientos de Barcelona (26-30 de enero) ni en las dos sesiones separadas que se celebrarán en Bahréin en febrero.