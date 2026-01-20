Nico Rosberg (40), expiloto de F1, sobre sus inversiones: "El 80% no llega muy lejos, por eso invierto en muchas empresas"

Tras proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1 en 2016 y retirarse de manera fulminante, Nico Rosberg podría haberse limitado a vivir de las rentas. En lugar de eso, el alemán se reconvertió en un perfil inusual en el paddock: un inversor profesional, con un discurso sobre cómo y dónde pone su dinero.

En una conversación con ThoughtEconomics, hace tres meses, explicó que la mayoría de sus proyectos giran en torno a la transición verde: startups de movilidad, nuevas formas de transporte, servicios para moverse por la ciudad, compañías de comida vegetal y tecnologías para vehículos autónomos.

El hilo conductor es siempre el mismo: que lo que financia contribuya a un futuro más sostenible y, a la vez, tenga sentido económico.

"Para mí es extremadamente importante que los intereses comerciales y los beneficios sociales no sean incompatibles, sino que se puedan complementar de forma maravillosa. Así que siempre busco productos innovadores, que miren al futuro y que aporten un valor real a la sociedad", resume.

Su entrada en ese ecosistema no fue casual. Como cuenta en una entrevista pasada con el banco Julius Baer, empezó aprovechando el puente que le tendió Mercedes hacia el mundo de las startups.

Primero conoció la Fórmula E, campeonato eléctrico en el que invirtió poco después de la llegada del propio Julius Baer como patrocinador; luego, proyectos de infraestructura de recarga. "Por suerte, ambas inversiones han ido muy bien", admite.

Esas primeras experiencias le convencieron de que la sostenibilidad podía ser un campo donde "dejar un impacto duradero" sin renunciar a ganar dinero.

Rosberg insiste en que el tópico de que lo verde rinde menos ya no se sostiene. "Estos éxitos fueron las primeras señales para mí de que la sostenibilidad es un campo en el que puedes contribuir y dejar un impacto duradero, pero sin tener que renunciar a la rentabilidad. Al contrario, los retornos pueden ser fantásticos, puedes batir al mercado", asegura.

Esa idea es la que hoy vertebra Rosberg Ventures, la firma desde la que canaliza capital hacia fondos de venture capital punteros y hacia inversiones directas en tecnología climática y de movilidad.

El expiloto también tiene muy claro que, en capital riesgo, la estadística manda. Se aleja de la imagen del famoso que apuesta fuerte por dos o tres nombres y espera que alguno sea un pelotazo. Su enfoque es el de cartera amplia.

"En el mundo de las startups tienes que diversificar mucho. Tienes que invertir en muchas compañías porque sabes que el 80% no va a llegar muy lejos. Probablemente tendrás una tasa de recesión del 50%, y un 30% irá más o menos bien. Y luego habrá dos 'moonshots'", explica.

Esa frase condensa su visión: asumir por adelantado que la mayoría de los proyectos no serán extraordinarios y que el juego consiste en estar expuesto a los pocos que sí lo serán.

A la hora de fijar límites, Rosberg se declara exigente... pero no ingenuo. No quiere sacrificar rentabilidad -"no acepto renunciar a la rentabilidad. Estoy invirtiendo para mis hijos y mis nietos", dice-, pero se ha impuesto una lista negra sectorial: nada de armas, ni tabaco, ni grandes petroleras.

El filtro no es solo ético: cree que, a largo plazo, el capital fluirá hacia tecnologías limpias y modelos de negocio alineados con la descarbonización.

A sus 40 años, Rosberg proyecta así una imagen muy distinta del piloto retirado clásico. Sigue utilizando el lenguaje de la F1 para hablar de "riesgo", "equipo" y "juego a largo plazo", pero ahora los segundos que cuenta no son por vuelta, sino por ronda de financiación.