La estrategia de Aston Martin en el diseño de un AMR26 que se presenta "radical": turnos rotativos de 60 horas semanales

A falta de menos de una semana para que comiencen los primeros test de la nueva temporada de la Fórmula 1, en Aston Martin siguen trabajando a contrarreloj para cumplir con los plazos para llegar a tiempo al 26 de enero.

En la presentación del motor Honda celebrada en la madrugada de este martes, dos palabras se repitieron con frecuencia en las declaraciones de Lawrence Stroll y Andy Cowell: victoria y ganar. La confianza es real y las informaciones que salen de la fábrica de Silverstone invitan al optimismo.

"Radical. Esa es la palabra que define lo primero que vamos sabiendo sobre el AMR26 [...] Gente que ha trabajado en otros proyectos y ha visto lo que se está cociendo en Aston Martin nos dicen que es muy especial", desveló en la tarde del lunes SoyMotor.

El mismo medio desvela además que en Silverstone -donde se sitúa la fábrica de Aston Martin-, de noviembre a febrero trabajan en turnos rotativos de 60 horas semanales y hay quienes no han aguantado la presión y han tenido que cambiar de puesto.

Y es que además del diseño del AMR26, Adrian Newey también ha puesto el foco en "detalles como, imaginad por ejemplo, el cableado de la caja de cambios"; es decir, el ingeniero más exitoso de la historia de la Fórmula 1 no quiere dejar escapar ningún pormenor que pueda ser clave en una temporada que se presenta llena de dudas con el cambio de reglamento.

Adrian Newey revisando el monoplaza en el box de Aston Martin Aston Martin

No obstante, existe cierta preocupación desde Honda, la marca japonesa que ha fabricado la unidad de potencia que llevarán los dos AMR26 de Fernando Alonso y Lance Stroll.

Con Mercedes y, en menor medida, Red Bull Ford, que se cree han encontrado una laguna en el nuevo reglamento en lo relativo a la relación de compresión del motor de combustión interna, Honda prefiere mantener las expectativas bajo control de cara a la próxima campaña.

La preocupación de Honda

"Por supuesto, si vamos a competir, estamos comprometidos con ganar", dijo Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation, cuando la marca presentó el martes su nueva unidad de potencia de F1. "Sin embargo, el reglamento de 2026 es técnicamente extremadamente exigente, y quizá tengamos dificultades".

"En esta fase, antes de cualquier prueba en pista, no conocemos la diferencia con nuestros rivales, así que tendremos que esperar y ver una vez comiencen los test. A largo plazo, nuestro objetivo es luchar por campeonatos", expuso el japonés.

No es la única preocupación que se baraja en Honda, también la que tiene que ver con el motor de combustión interna, admitiendo que el desarrollo "no avanza necesariamente" como se esperaba.

"La parte de electrificación progresa según lo previsto", explicó a Motorsport Tetsushi Kakuda, responsable del proyecto de F1 de Honda. "Sin embargo, eso no ocurre necesariamente con el motor de combustión interna".

"En última instancia, mucho depende de la cantidad de tiempo de desarrollo disponible. Teniendo eso en cuenta, creemos que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, al máximo", se mostró satisfecho el japonés.