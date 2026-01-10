Los secretos que guarda Aston Martin en el diseño del AMR26 de Fernando Alonso: "Mira con atención. Está en los detalles"

El Aston Martin AMR26 será el último coche de la parrilla que verá la luz. Lo hará el 9 de febrero y a falta de menos de un mes para la presentación del monoplaza, la escudería británica no cesa en su empeño de transmitir la máxima confianza de cara al inicio de la nueva temporada.

Lo hace a través de mensajes tan crípticos como cuidadosamente medidos en sus redes sociales. El desarrollo del primer coche verde diseñado al completo por Adrian Newey se ha realizado bajo un secretismo que hace presagiar que han dado con la tecla.

Del gurú de la Fórmula 1 poco se sabe en estas últimas semanas; Fernando Alonso se está preparando físicamente para el 8 de marzo, fecha en la que se celebrará el GP de Australia; mientras que Honda, por su parte, disfruta -por el momento- enviando mensajes de todo tipo.

La marca británica publicó en redes sociales un vídeo en el que se veía una persona tecleando en una máquina de escribir. Este texto, que más tarde publicarían en otro post, está cargado de simbolismo, y habla de la importancia del proceso, los detalles y las decisiones tomadas.

"Mira con atención. Está en los detalles. Si solo te fijas en el momento, perderás lo que lo hace posible. Observa como nos movemos, juntos. Cada decisión, intencionada. El trabajo bajo la superficie", cuenta el equipo de Silverstone en una carta.

El mensaje encaja además con la narrativa que la escudería ha venido construyendo: paciencia, planificación a largo plazo y una apuesta decidida por sentar bases sólidas antes de dar el gran salto.

Es su ADN, que dicen que cuenta con una Honda decidida, el trabajo en la aerodinámica de Newey y más aliados como Aramco.

Aunque la marca no menciona nada concreto, el 2026 parece ser un año clave para los británicos, y para Fernando Alonso.

El equipo confía en que todo el esfuerzo realizado va a tener sentido en el futuro más cercano: "Cada paso del recorrido, siempre con intención. Hasta que todo se alinea".

En el fondo de las palabras más poéticas, la escudería deja claro que si el proyecto termina siendo un éxito no es una cuestión de suerte. Todas las piezas del puzzle han tenido un motivo detrás. Además, la figura de Adrian Newey cobra aún más importancia con las últimas palabras del post, 'Por diseño'.

La entrada en vigor del nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1, junto con la profunda reestructuración que Aston Martin ha llevado a cabo en los últimos años, convierte esa fecha en un punto de inflexión para el futuro del equipo.

No se trata de promesas directas ni de anuncios espectaculares, sino de una declaración de intenciones envuelta en un lenguaje elegante y deliberadamente enigmático.

El gran sueño

Por ahora, Aston Martin prefiere no enseñar sus cartas. Pero si algo deja claro este mensaje es que, según la propia marca, nada de lo que está por venir será fruto del azar.

Cada paso, aseguran, se está dando con intención. Hasta que todo encaje, hasta que Fernando Alonso sea campeón del mundo con ellos.

Fernando Alonso paseando por el 'paddock'. Gtres

El asturiano tiene marcado en rojo el inicio del calendario de competición del 2026, con el nuevo reglamento ya en funcionamiento.

Aston Martin lleva mucho tiempo esperando esta temporada. Tras pasar por un año muy complejo, el fin del efecto suelo ya es una realidad. Los de Silverstone ya utilizan el hashtag con el nuevo nombre del monoplaza.

El Gran Premio en Melbourne será el mejor momento para empezar a conocer el potencial real de cada monoplaza. Sin embargo, los equipos no podrán evitar dar pistas durante los test de pretemporada.

Fernando Alonso podrá tener su primera toma de contacto con el coche en la primera prueba de Barcelona, que será del 26 al 30 de enero. El resto de los test serán en Bahréin, del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20.