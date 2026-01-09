Ya es oficial: Honda asume que tiene problemas con el nuevo motor del AMR26 de Aston Martin y Fernando Alonso

A falta de poco más de dos semanas para que comiencen los test de pretemporada de la Fórmula 1, los equipos trabajan a destajo en las fábricas para tener todo listo para el lunes 26 de enero y una de las escuderías que trabaja a contrarreloj es Aston Martin.

La presión es máxima a tenor de la importante inversión que ha realizado el equipo en los últimos años teniendo "la mejor fábrica del mundo" con un túnel de viento y simulador a la vanguardia de la tecnología. Además, Lawrence Stroll ha conseguido juntar a Fernando Alonso y Adrian Newey.

Nadie duda de que Aston Martin tiene un proyecto ganador, aunque la gran pregunta es cuándo y en la Fórmula 1 no se puede dar una fecha exacta. Con Honda como nuevo motorista, la confianza es aún mayor, aunque la marca japonesa está teniendo problemas antes del inicio de la temporada.

"Tenemos dificultades en muchas áreas, pero no ha ocurrido nada grave que no podamos solucionar. En medio de todo esto, nos concentramos discretamente en mejorar el rendimiento y la fiabilidad", desveló Koji Watabana, CEO de Honda Racing, al medio Sportiva Shueisha.

El japonés pidió paciencia para la nueva unidad de potencia: "No podemos comprender plenamente la situación de los fabricantes rivales, es una batalla para ver qué tan cerca podemos llegar a los objetivos que nos hemos fijado, pero, para ser honestos, todavía necesitamos más tiempo".

Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation

Uno de los motivos por los que Aston Martin decidió dejar de usar motores Mercedes es su aspiración a ser un equipo de fábrica y no un simple cliente.

También está el hecho de que es poco habitual que un equipo cliente supere al equipo fabricante, ya que las mejores piezas las suele tener el equipo que desarrolla el motor.

Es cierto que existe la excepción de McLaren, motorizado por Mercedes, que logró vencerles este año. Pero desde su unión en 2021 ha sido el único año que les ha vencido.

"En vísperas de algo especial"

Con la nueva asociación, esperan repetir los éxitos que lograron con el equipo austriaco. Con el nuevo reglamento que entrará en vigor el próximo año, consideran que es su mejor oportunidad para lograrlo. Además, confían en contar con un coche competitivo en 2026.

"Hay mucha pasión en el equipo del Campus Tecnológico AMR, pero también mucha calidad. Si a esto le sumamos las habilidades de desarrollo de Honda y su capacidad para proporcionar motores ganadores, tenemos el potencial para triunfar en la F1, pero no solo en 2026. Estamos en vísperas de algo muy especial", dijo Koji Watanabe en diciembre.

Todo apunta a que el nuevo monoplaza será radicalmente distinto al AMR25. El enfoque en los componentes de la suspensión y otros elementos clave ya comienza a dejar huella dentro de Aston Martin.

Adrian Newey trabaja plenamente centrado en el desarrollo del coche de 2026, con especial atención a aspectos fundamentales como el chasis, la suspensión delantera y trasera y la distancia entre ejes.

El ingeniero considera que el cambio de reglamento previsto para 2026 supone un desafío atractivo y, al mismo tiempo, una oportunidad para que todos los equipos puedan luchar por las victorias.

Por otro lado, Honda dio a conocer este viernes las primeras imágenes del motor que impulsará a Aston Martin en la temporada 2026 de Fórmula 1.

A través de una publicación conjunta en redes sociales con el equipo de Silverstone, el fabricante japonés mostró únicamente algunos detalles de la unidad de potencia, captados mediante una fotografía con un alto nivel de zoom.

Además, la marca nipona compartió breves tomas del motor completo, aunque solo se aprecia la silueta del conjunto. El evento que marcará la presentación oficial del motor de Fórmula 1 de 2026 está previsto para el próximo 20 de enero en Japón.

Antes de fin de año, Honda fue el primero de los cinco fabricantes de F1 2026 en dar a conocer los rugidos del motor de la próxima temporada. Este año, la marca estará junto a Ferrari, Mercedes, Audi y Red Bull/Ford en la parrilla de la categoría.

Imagen de una carrera de Fórmula 1. Europa Press

Durante este invierno Mercedes y Red Bull se han situado en el centro de la polémica tras ser acusados de haber recurrido a un supuesto truco en los motores de 2026 que les permitiría mantener una relación de compresión de 18:1, en lugar del 16:1 que marca la normativa.

Una maniobra que provocó la reacción inmediata de Honda, Ferrari y Audi, que presentaron una reclamación formal ante la Federación Internacional de Automovilismo.

Con un cambio reglamentario de tal magnitud a la vista, en el paddock nadie dudaba de que los equipos explorarían hasta el último resquicio del reglamento en busca de rendimiento.

Para Aston Martin, el golpe es especialmente sensible. Empezar la nueva era con una desventaja de potencia por una laguna reglamentaria es, internamente, visto como una traición al discurso de igualdad con el que se vendió el cambio de reglas.