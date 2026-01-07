La salud de Michael Schumacher según un amigo de la F1: "La familia no quiere que lo vean en su estado actual"

Han pasado más de doce años desde que Michael Schumacher sufriera el trágico accidente de esquí que cambió para siempre su vida.

El excampeón alemán se encontraba esquiando fuera de pista en los Alpes franceses el 29 de diciembre de 2013, apenas un año después de su segundo y definitivo retiro de la Fórmula 1, cuando su cabeza impactó contra una roca.

Desde entonces, los detalles sobre su estado de salud han permanecido prácticamente en secreto. Su esposa Corinna se ha empeñado en proteger la privacidad de su marido con toda la determinación posible, un accidente que no solo privó al mundo de la F1 de uno de sus mayores competidores, sino que arrebató a una familia el hombre que una vez conocieron.

Se sabe que Schumacher requiere atención médica 24 horas al día y permanece la mayor parte del tiempo siendo cuidado en la casa familiar a orillas del lago Ginebra.

Diversas informaciones sugieren que es incapaz de mantener conversaciones o comunicarse verbalmente de forma alguna, aunque el hecho de que su esposa lo ayudara a firmar con su mano un casco para la caridad sugiere una pérdida significativa de funcionalidad motora.

Richard Hopkins, exingeniero de la F1 Captura de pantalla

Más allá de estos detalles, poco más se conoce sobre su condición, ya que solo un pequeño número de amigos y familiares de confianza están autorizados a visitarlo. Para muchas personas que lo conocieron bien, el hecho de que más de una década haya transcurrido desde que fue visto en público resulta sorprendente.

Entre esas personas se encuentra Richard Hopkins, antiguo mecánico de F1 y jefe de logística, quien compartió el paddock con Schumacher durante muchos años y tenía reuniones regulares para tomar café con el heptacampeón.

Reflexionando sobre ese "momento significativo", Hopkins reconoce que, como la mayoría, a pesar de haber conocido bien a Schumacher, ha quedado fuera del pequeño círculo interior que tiene acceso a detalles de su cuidado y condición.

Hopkins encuentra la situación "difícil" y "frustrante", aunque hace mucho tiempo hizo las paces con la probabilidad de nunca saber más sobre la lucha de su antiguo amigo. "Creo que todos nosotros queremos saber. Nos encantaría saber. Pero supongo que para algunas personas, y yo incluido, no saber está bien también. Desafortunadamente, creamos nuestras propias ideas", explicó en Express Sport.

El mecánico británico proporcionó la clave interpretativa: "No lo estamos viendo porque quizás la familia no quiere que sea visto en la condición en la que se encuentra. Eso obviamente genera tus propias ideas e imágenes, y creo que todos tenemos una idea similar del estado en el que se encuentra. Probablemente no estemos muy lejos de la realidad en nuestras suposiciones sobre cómo se encuentra".

Aunque es frustrante estar en la oscuridad, Hopkins cree que sus suposiciones son bastante precisas sobre la situación actual. "Creo que todos pensamos lo mismo", señaló.

La situación ha motivado a actores deshonestos a intentar aprovecharse de la familia. Recientemente, tres hombres fueron condenados por participar en un plan de extorsión de 12 millones de libras tras conseguir alrededor de 900 fotos y 600 vídeos de Schumacher y su familia.

A pesar de ese éxito legal, Corinna sigue preocupada de que esas imágenes robadas podrían seguir circulando. Sin embargo, Hopkins cree que el continuo interés por información sobre el campeón es beneficioso para mantenerlo a él y a sus logros frescos en la memoria colectiva.