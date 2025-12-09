Helmut Marko (82) deja Red Bull tras más de 20 años, 8 títulos de pilotos y 6 de equipos: adiós al arquitecto del éxito

Helmut Marko, en una de las celebraciones de Red Bull Red Bull

Helmut Marko pondrá fin a más de dos décadas de trabajo en Red Bull al término de la temporada 2025.

La compañía confirmó que el veterano asesor abandonará su rol a final de año, seis meses después de la salida del jefe de equipo Christian Horner, en un movimiento que simboliza el cierre de la era fundacional del proyecto en Fórmula 1.

Marko, una figura esencial en la construcción deportiva y estructural de Red Bull Racing, fue durante más de veinte años el responsable del programa de jóvenes pilotos y la voz de referencia en las grandes decisiones estratégicas del equipo.

Su marcha, decidida por él mismo, supone un golpe emocional y profesional para una estructura que lo considera uno de los arquitectos fundamentales de los éxitos logrados desde 2005.

"He estado involucrado en el automovilismo durante seis décadas y estos veinte años en Red Bull han sido una travesía extraordinaria y muy exitosa", expresó Marko en el comunicado difundido por la marca.

Añadió que quedarse a las puertas del título esta temporada le ha hecho ver que este era "el momento adecuado para cerrar un capítulo muy largo, intenso y exitoso".

Dos décadas de talentos únicos

La huella de Marko es indeleble. Bajo su supervisión, veinte pilotos llegaron a la Fórmula 1 procedentes del Red Bull Junior Team.

De ellos, Sebastian Vettel y Max Verstappen conquistaron ocho títulos de pilotos para la escudería, cimentando una de las dinastías más dominantes del deporte moderno.

El austriaco no solo eligió a los pilotos; también moldeó la filosofía del equipo. Fue quien convenció al fundador Dietrich Mateschitz de fichar a Verstappen con apenas diecisiete años en 2015, adelantándose a Mercedes.

Fue quien buscó talento en cada categoría menor, quien mantuvo conversaciones cara a cara con los jóvenes para decidir en cuestión de minutos si tenían madera de campeones.

Esa exigencia dejó un legado tangible: siete de los veinte pilotos de la actual parrilla pasaron por el programa de Red Bull. Y el último en incorporarse a la familia es Arvid Lindblad, que debutará en 2026 con Racing Bulls.

Una era decisiva

Laurent Mekies, jefe del equipo Racing Bulls, definió la salida de Marko como "el final de un capítulo extraordinariamente exitoso".

Reconoció que su ausencia dejará "un vacío" y agradeció su apoyo, especialmente en los momentos recientes de reorganización interna.

"Helmut es un corredor de corazón, siempre empujándonos al límite y dispuesto a asumir riesgos", dijo el francés.

El propio CEO de Red Bull, Oliver Mintzlaff, lamentó una decisión que, según explicó, fue planteada por el propio asesor.

"Ha sido una figura influyente durante más de dos décadas, y su marcha marca el final de una era extraordinaria", afirmó.

Recordó que Marko "tuvo un papel decisivo en todas las decisiones estratégicas" que convirtieron a Red Bull en "un motor de innovación y un pilar del automovilismo internacional".

Mintzlaff destacó, además, que su instinto para detectar talento dejó un impacto duradero en todo el deporte: "Nombres como Vettel y Verstappen representan a los muchos pilotos que descubrió, apoyó y llevó a lo más alto".

Un legado medible

Las cifras también hablan. Con Marko como asesor y figura clave en la toma de decisiones deportivas, Red Bull logró:

- 8 títulos de pilotos.

- 6 campeonatos de constructores.

- 130 victorias y más de 230 podios solo con Red Bull Racing.

- Una estructura deportiva ampliada con Toro Rosso, AlphaTauri y Racing Bulls, todas ellas con victorias bajo su paraguas.

- La consolidación de un programa de talento que ha producido 20 pilotos de Fórmula 1.

Además, ha acompañado al equipo a través de cuatro eras de motor -Cosworth, Ferrari, Renault y Honda- y ha sido una pieza clave en la relación estratégica con el fabricante japonés.

La transición

La despedida de Marko llega en pleno proceso de transformación interna tras la salida de Horner.

Red Bull se adentra en una nueva etapa en la que deberá redefinir su liderazgo deportivo, su política de pilotos y su estructura de toma de decisiones.

El propio Marko, no obstante, deja la puerta abierta a un vínculo emocional con la casa que ayudó a construir.

"Deseo al equipo todo el éxito y estoy convencido de que lucharán por ambos campeonatos el año que viene", afirmó.

Su marcha significa mucho más que un cambio de nombre en la estructura: marca el final del modelo original que llevó a Red Bull desde un proyecto atrevido hasta convertirse en uno de los colosos de la Fórmula 1 moderna.

El arquitecto del éxito baja el telón, pero su obra seguirá definiendo al equipo durante mucho tiempo.