Qué necesitan Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri para ser campeón del mundo de Fórmula 1 en Abu Dabi

Max Verstappen, en el momento en el que se sube al podio tras el GP de Qatar. EFE

Tal y como sucedió en 2021, el Mundial de Fórmula 1 se va a decidir en el último gran premio de la temporada, en Abu Dabi. Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri son los tres gallos que quieren terminar por efectuar su dominio en el corral.

El neerlandés ha conseguido llegar con opciones a la última carrera después de un año complicado donde el Red Bull ha estado muy por debajo de los McLaren. Sin embargo, ahora ya no lucha con Lewis Hamilton como hace cuatro años, sino que lo hace con la dupla del equipo papaya.

Los tres pilotos llegarán a Yas Marina, en el GP de Abu Dabi, con el título en juego. Norris es el único que depende de sí mismo; Verstappen necesita recortar 13 puntos al británico, mientras que Piastri se aferra a un milagro.

THREE DRIVERS, ONE WORLD TITLE...



DO NOT MISS THIS ONE!!! #F1 pic.twitter.com/sDVRckTGmV — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

Lando Norris mantiene el liderato del campeonato con 12 puntos de ventaja sobre Verstappen y 16 sobre su compañero. Es, sin duda, quien más opciones tiene de proclamarse campeón: si termina primero, segundo o tercero, sus rivales no podrán arrebatarle el título.

También le basta con ser cuarto siempre que Max no gane, y cualquier otro escenario en el que Verstappen no le recorte más de 13 puntos le asegura el campeonato.

Verstappen necesita ganar la carrera para eliminar a Piastri de la lucha por el título y, además, esperar que Norris termine cuarto o peor.

Piloto Equipo Puntos 1) Lando Norris MCLAREN 408 2) Max Verstappen RED BULL 396 3) Oscar Piastri MCLAREN 392 4) George Russell MERCEDES AMG F1 309 5) Charles Leclerc FERRARI 230 6) Lewis Hamilton FERRARI 152 7) Andrea Kimi Antonelli MERCEDES AMG F1 150 8) Alexander Albon WILLIAMS 73 9) Carlos Sainz WILLIAMS 64 10) Isack Hadjar RACING BULLS 51 11) Nico Hulkenberg KICK SAUBER 49 12) Fernando Alonso ASTON MARTIN 48 13) Oliver Bearman HAAS F1 TEAM 41 14) Liam Lawson RACING BULLS 38 15) Yuki Tsunoda RED BULL 33 16) Esteban Ocon HAAS F1 TEAM 32 17) Lance Stroll ASTON MARTIN 32 18) Pierre Gasly ALPINE F1 TEAM 22 19) Gabriel Bortoleto KICK SAUBER 19 21) Franco Colapinto ALPINE F1 TEAM 0

En otras palabras, debe sacar 13 puntos más que el británico, ya que si solo logra 12, un empate le favorecería a Lando por tener más podios. Si termina más allá del cuarto puesto, no podrá ser campeón.

Quien lo tiene más difícil de los tres es Piastri. Debe recuperar 16 puntos respecto a su compañero de equipo y 4 frente a Verstappen.

Sus opciones prácticamente dependen de ganar la carrera -lo que le permitiría superar a Max- y de que Norris termine sexto o peor. Si termina tercero o peor, el campeonato se le escapa.

El Mundial debe esperar, habrá otra semana y otro duelo de alta tensión en Yas Marina de aquí a siete días.