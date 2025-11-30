Max Verstappen, en el momento en el que se sube al podio tras el GP de Qatar.

Qué necesitan Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri para ser campeón del mundo de Fórmula 1 en Abu Dabi

El campeonato se decidirá en el circuito de Yas Marina después de que una mala estrategia de McLaren en Qatar alimentara las esperanzas en Red Bull.

Tal y como sucedió en 2021, el Mundial de Fórmula 1 se va a decidir en el último gran premio de la temporada, en Abu Dabi. Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri son los tres gallos que quieren terminar por efectuar su dominio en el corral.

El neerlandés ha conseguido llegar con opciones a la última carrera después de un año complicado donde el Red Bull ha estado muy por debajo de los McLaren. Sin embargo, ahora ya no lucha con Lewis Hamilton como hace cuatro años, sino que lo hace con la dupla del equipo papaya.

Los tres pilotos llegarán a Yas Marina, en el GP de Abu Dabi, con el título en juego. Norris es el único que depende de sí mismo; Verstappen necesita recortar 13 puntos al británico, mientras que Piastri se aferra a un milagro.

Lando Norris mantiene el liderato del campeonato con 12 puntos de ventaja sobre Verstappen y 16 sobre su compañero. Es, sin duda, quien más opciones tiene de proclamarse campeón: si termina primero, segundo o tercero, sus rivales no podrán arrebatarle el título.

También le basta con ser cuarto siempre que Max no gane, y cualquier otro escenario en el que Verstappen no le recorte más de 13 puntos le asegura el campeonato.

Verstappen necesita ganar la carrera para eliminar a Piastri de la lucha por el título y, además, esperar que Norris termine cuarto o peor.

PilotoEquipoPuntos
1) Lando NorrisMCLAREN408
2) Max VerstappenRED BULL396
3) Oscar PiastriMCLAREN392
4) George RussellMERCEDES AMG F1309
5) Charles LeclercFERRARI230
6) Lewis HamiltonFERRARI152
7) Andrea Kimi AntonelliMERCEDES AMG F1150
8) Alexander AlbonWILLIAMS73
9) Carlos SainzWILLIAMS64
10) Isack HadjarRACING BULLS51
11) Nico HulkenbergKICK SAUBER49
12) Fernando AlonsoASTON MARTIN48
13) Oliver BearmanHAAS F1 TEAM41
14) Liam LawsonRACING BULLS38
15) Yuki TsunodaRED BULL33
16) Esteban OconHAAS F1 TEAM32
17) Lance StrollASTON MARTIN32
18) Pierre GaslyALPINE F1 TEAM22
19) Gabriel BortoletoKICK SAUBER19
21) Franco ColapintoALPINE F1 TEAM0

En otras palabras, debe sacar 13 puntos más que el británico, ya que si solo logra 12, un empate le favorecería a Lando por tener más podios. Si termina más allá del cuarto puesto, no podrá ser campeón.

Quien lo tiene más difícil de los tres es Piastri. Debe recuperar 16 puntos respecto a su compañero de equipo y 4 frente a Verstappen.

Sus opciones prácticamente dependen de ganar la carrera -lo que le permitiría superar a Max- y de que Norris termine sexto o peor. Si termina tercero o peor, el campeonato se le escapa.

El Mundial debe esperar, habrá otra semana y otro duelo de alta tensión en Yas Marina de aquí a siete días.