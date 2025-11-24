De 104 a 24: la remontada histórica de Verstappen y 1,12 milímetros que ponen a temblar a McLaren

Esta temporada de Fórmula 1 será recordada por números que desafían la lógica. Cuando Max Verstappen salió de Zandvoort a finales de agosto con 104 puntos de desventaja respecto a Oscar Piastri, pocos imaginaban que tres meses después estaría disputando su quinto título mundial consecutivo.

Menos aún, que el desenlace de esta batalla lo determinaría una diferencia microscópica: 1,12 milímetros de desgaste excesivo en el plank de un McLaren.

Las cifras de McLaren en 2025 parecían blindar cualquier posibilidad de remontada. El equipo de Woking acumuló 14 victorias y 756 puntos en constructores, aseguró su segundo título consecutivo con seis carreras de antelación en Singapur, y estableció récords de dominación estadística: 7 dobletes 1-2, 31 podios entre sus pilotos frente a solo 13 de Red Bull, y 635 vueltas lideradas (el 58,55% de todas las vueltas de la temporada).

Norris y Piastri parecían intocables. Pero Las Vegas cambió todo en una noche. Verstappen ganó la carrera, mientras Norris cruzaba segundo y Piastri cuarto, extendiendo aparentemente su ventaja a 30 y 42 puntos respectivamente.

Sin embargo, horas después llegó el veredicto de la FIA: descalificación de ambos McLaren por desgaste excesivo del plank. El de Norris se había desgastado 1,12 milímetros más de lo permitido, el de Piastri 1,26 milímetros.

Un milímetro. Eso fue suficiente para invalidar 50 puntos combinados y entregar una nueva vida a Verstappen. Tras la decisión, la clasificación quedó así: Norris lidera con 390 puntos, mientras Piastri y Verstappen comparten el segundo lugar con 366 puntos cada uno. La ventaja de Norris se redujo de 30 a solo 24 puntos.

La remontada de Verstappen es histórica por números. En apenas ocho carreras desde Zandvoort, recortó 80 de los 104 puntos de desventaja. Su racha: seis victorias, siete podios y solo dos terceros puestos desde septiembre.

El McLaren de Norris, junto al Red Bull de Verstappen, antes de la descalificación en Las Vegas EFE

Red Bull resolvió problemas técnicos cruciales tras el verano, y el neerlandés maximizó cada oportunidad cuando McLaren tropezó. Piastri, que lideró 394 vueltas esta temporada (más que cualquier piloto), no ha terminado en el podio desde el GP de Italia en septiembre, un bajón inexplicable que puso fin a su liderato.

58 puntos en juego

Ahora, con solo dos carreras restantes (Qatar y Abu Dabi) y 58 puntos en juego, la matemática es brutal para McLaren. Norris necesita superar a sus dos rivales por apenas 2 puntos en Qatar para asegurar su primer título mundial.

Si gana el Gran Premio del domingo 30 de noviembre, es campeón. Pero si falla, Abu Dhabi será un 'quien gane, se lo lleva todo'.

La paradoja es cruel: McLaren ganó 14 de 22 carreras, dominó estadísticamente como ningún equipo desde el Mercedes de 2016, y aseguró el título de constructores con dos meses de antelación.

Pero 1,12 milímetros en un circuito urbano de Nevada transformaron una coronación segura en un thriller final. El equipo que lideró más del 58% de las vueltas de la temporada ahora depende de no cometer el más mínimo error en las dos carreras finales.

Verstappen, quien parecía eliminado hace tres meses con 104 puntos de déficit, tiene ahora la oportunidad de ejecutar la mayor remontada en la era moderna de la F1. Todo porque McLaren, en su momento de máxima dominación, dejó que su plank se desgastara un milímetro de más.