Aston Martin salta por los aires a dos carreras para acabar 2025: Andy Cowell, despedido y Stroll ya piensa en su reemplazo

Andy Cowell y Fernando Alonso, durante la pretemporada de Fórmula 1 2025 en Baréin Aston Martin

La calma ha durado poco en Aston Martin. A falta de apenas dos carreras para cerrar la temporada 2025, la estructura propiedad de Lawrence Stroll vuelve a sacudir el tablero con una decisión tan drástica como inesperada.

Andy Cowell, su CEO y jefe de equipo, dejará la escudería en los próximos días. Así lo cuenta la información publicada por Racing News 365 Holanda tras un avance de Formula.hu.

La noticia ha provocado un terremoto en el paddock y abre un nuevo frente en un proyecto que debía encarar 2026 con todo perfectamente ordenado.

Cowell aterrizó en Silverstone como una pieza clave para el puzle que pretendía construir Aston Martin de cara a su futuro más cercano.

Tras años de éxitos en Mercedes como responsable del departamento de motores, su incorporación fue considerada estratégica para alinear el crecimiento del equipo con la llegada de las nuevas reglas técnicas y de unidades de potencia que entrarán en vigor en la temporada 2026.

Pero, según estas informaciones, su etapa ha durado poco más de año y medio y sus éxitos y trabajo han sido puestos en duda desde la dirección de Silverstone.

Lawrence Stroll y Adrian Newey sellan el acuerdo Aston Martin

Un proyecto en riesgo

La situación, según publica Racing News 365 Holanda, se ha deteriorado durante los últimos meses.

El ambiente interno habría empeorado tras una serie de cambios en la cúpula técnica y deportiva, hasta el punto de hacer "insostenible" la continuidad de Cowell.

Lawrence Stroll, decidido a intervenir antes de que la situación afecte al rendimiento inmediato del equipo, habría optado por forzar su salida sin esperar al final de temporada.

El golpe es profundo. Aston Martin encara el ciclo más importante de su historia después de haber invertido cientos de millones en nuevos recursos.

Una fábrica completamente nueva, un túnel de viento propio, un simulador de última generación y una oleada de fichajes técnicos entre los que destacan nombres de calibre histórico como Adrian Newey o Enrico Cardile. Cowell debía ser el engranaje que unificara todas estas piezas.

La marcha del máximo responsable a escasos meses de que los nuevos monoplazas rueden por primera vez añade incertidumbre a una estructura que debería estar volcada únicamente en el desarrollo del coche de 2026.

Su sustituto, quienquiera que sea, tendrá que tomar decisiones rápidas y asumir responsabilidades críticas en tiempo récord.

Seidl, en el radar

El nombre que más fuerza está tomando, según la información de Racing News 365 Holanda, es el de Andreas Seidl.

El ingeniero alemán conoce el puesto: ya ejerció funciones similares en McLaren y, más recientemente, en Audi, aunque su salida se produjo antes de que el fabricante alemán completara su llegada a la Fórmula 1.

La apuesta por Seidl encajaría con el perfil que busca Stroll: experiencia, autoridad y capacidad para liderar una transición compleja.

Pero también implicaría nuevos cambios internos que podrían alterar aún más la estabilidad del equipo.

Andreas Seidl, en su etapa al frente de McLaren

Silencio oficial

Aston Martin, consultado por Formula.hu, ha evitado confirmar o desmentir la información.

"El equipo no se ocupará de rumores o especulaciones. La prioridad es maximizar el rendimiento en las carreras restantes y en la preparación de 2026", señaló un portavoz de la escudería.

El silencio no hace sino aumentar la sensación de inestabilidad. Fernando Alonso y Lance Stroll afrontarán las dos últimas carreras del año mientras, en los despachos, se decide el futuro de un proyecto que aspiraba a desafiar a los grandes y que ahora se encuentra en una encrucijada crítica.

Con el reloj corriendo hacia el estreno de la histórica temporada 2026, Aston Martin se enfrenta a un dilema mayor que cualquier ajuste aerodinámico: reconstruir su liderazgo antes de que sea demasiado tarde.