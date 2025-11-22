Heroico Sainz en la clasificación de Las Vegas: tercero a milésimas de Verstappen y pole para Norris

El diluvio que cayó sobre el circuito urbano de Las Vegas la madrugada del sábado transformó la clasificación del Gran Premio en una auténtica batalla.

Mientras la mayoría de favoritos naufragaban entre aquaplaning y falta de visibilidad, un Carlos Sainz brillante emergió como el mejor del resto al conseguir plantar su Williams en la tercera posición de parrilla, únicamente por detrás de los dos grandes aspirantes al título: Lando Norris y Max Verstappen.

La hazaña del madrileño —también Fernando Alonso hizo su milagro particular, al clasificar séptimo— cobra dimensiones épicas al analizar el contexto. Williams no es precisamente una escudería diseñada para dominar bajo la lluvia, y el propio circuito de Las Vegas Strip ya había sido catalogado por los pilotos como "el más resbaladizo del calendario" incluso en condiciones secas.

Pegándose con el coche y patinando sobre hielo ⛸️🧊



La gran vuelta que se marcó Carlos Sainz para conseguir ser P3#LasVegasDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/lWy1QSOcFk — DAZN España (@DAZN_ES) November 22, 2025

Sumar agua a esa ecuación convertía la sesión en una lotería de proporciones gigantescas. Sin embargo, Sainz no solo sobrevivió al caos, sino que lo aprovechó con maestría.

"Al final ha sido una clasificación muy complicada. No esperaba grandes cosas porque en la FP3 en mojado no hemos ido muy rápido", reconoció el español tras la sesión.

Los ajustes aplicados al monoplaza funcionaron de inmediato: "Desde la primera vuelta que hemos puesto el neumático extremo, cada vez que cruzaba la línea de meta estaba en primera posición y eso me ha dado mucha confianza".

El momento más decisivo llegó en la Q3, cuando Sainz completó su última vuelta rápida sin errores y cruzó la meta convencido de haber logrado algo extraordinario. "Creía que era pole, sinceramente, cuando he cruzado la meta", confesó con una sonrisa amarga.

Solo cuando se percató de que Norris y Verstappen aún no habían completado sus intentos entendió que, pese a su brillantez, tendría que conformarse con la tercera plaza. "Todavía quedaban estos dos por llegar, que en condiciones normales te tienen que batir. Así que muy contento, muy feliz de hoy".

Hamilton saldrá último

El desafío que afrontó fue mayúsculo. La sesión arrancó con un aguacero torrencial que obligó a la mayoría de equipos a rectificar su estrategia de neumáticos. Sainz navegó entre banderas amarillas constantes, visibilidad prácticamente nula bajo las luces artificiales del Strip, y un trazado donde el aquaplaning se convirtió en amenaza permanente.

Algunos, como Lewis Hamilton, quedaron completamente desubicados y terminaron eliminados en la Q1. Otros, como su compañero Alex Albon, cometieron errores fatales que arruinaron sus aspiraciones.

Hamilton, muy tocado por SALIR ÚLTIMO



"Es la historia de mi vida"#LasVegasDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/D6g3FRTUpF — DAZN España (@DAZN_ES) November 22, 2025

Sainz, en cambio, mantuvo la concentración y la frialdad. Incluso cuando se salió en la curva cinco durante la Q1, supo reincorporarse rápidamente para minimizar el impacto de su error, aunque posteriormente los comisarios investigaron el incidente por una posible reincorporación insegura ante Lance Stroll.

Al final, no hubo sanción. "Sabía que todos los que venían detrás mío no podían empujar porque venían en bandera amarilla por mi culpa y lo único que estaba intentando es quitarla lo antes posible", justificó.

Este resultado representa un triunfo colectivo para Williams, un equipo que ha luchado todo el año por mantenerse competitivo y que en Las Vegas encontró una oportunidad dorada. También supone un mensaje claro al resto de la parrilla: en condiciones extremas, el talento del piloto sigue siendo determinante.

Y Carlos Sainz demostró anoche en Nevada que, cuando las circunstancias se tuercen, su capacidad para extraer el máximo del coche disponible continúa intacta.

Con la carrera programada para este domingo en condiciones secas, el reto ahora es distinto: transformar esta pole de bronce en un resultado de valor para el campeonato. Pero la épica ya está escrita. Bajo la lluvia de Las Vegas, Sainz recordó al mundo por qué sigue siendo uno de los pilotos más completos de la parrilla.